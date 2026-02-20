Ubisoft continua i tagli: 40 licenziamenti allo studio del remake di Splinter Cell a Toronto

Ubisoft ha licenziato 40 dipendenti di Ubisoft Toronto, studio responsabile del remake di Splinter Cell. Nonostante i tagli, il progetto prosegue con il motore Snowdrop. I licenziamenti seguono altre riduzioni e cancellazioni, tra cui il remake di Prince of Persia, in un 2026 difficile per il publisher francese

Il 2026 si conferma un anno complesso per l'industria videoludica e per Ubisoft in particolare. Il publisher francese ha avviato un nuovo round di licenziamenti che questa volta colpisce Ubisoft Toronto, lo studio responsabile del remake di Splinter Cell annunciato nel 2021. In totale, 40 dipendenti perderanno il lavoro.

In una dichiarazione rilasciata a MobileSyrup, Ubisoft ha spiegato che la decisione "non è stata presa alla leggera" e che non riflette il talento o la dedizione delle persone coinvolte. L'azienda ha promesso pacchetti di uscita completi e supporto per il reinserimento professionale.

Ubisoft Toronto è uno degli studi più importanti del gruppo. In passato ha sviluppato titoli come Far Cry 6, Watch Dogs: Legion e Splinter Cell: Blacklist. Ha inoltre fornito supporto a numerosi altri progetti interni, tra cui Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora e The Crew Motorfest.

Ubisoft continua il ridimensionamento

Nonostante i tagli, Ubisoft ha rassicurato il personale con una comunicazione interna, affermando che lo studio di Toronto rimarrà "un contributore chiave" in diversi progetti in co-sviluppo e team di servizio. Per quanto riguarda il remake di Splinter Cell, l'azienda ha confermato che lo sviluppo prosegue, anche se dal suo annuncio nel 2021 non sono stati condivisi aggiornamenti significativi.

Il progetto riproporrà l'avventura originale del 2002 che ha dato inizio al percorso di Sam Fisher. Il remake è realizzato con il motore proprietario Snowdrop, lo stesso utilizzato per The Division, Avatar e Star Wars Outlaws. Al momento non è stata comunicata alcuna finestra di lancio.

I licenziamenti di Toronto seguono altri tagli effettuati all'inizio dell'anno presso Massive Entertainment, studio legato alla serie The Division, e Ubisoft Stockholm. Poco dopo, il responsabile della serie The Division, Julian Gerighty, ha lasciato l'azienda. Inoltre, Ubisoft ha recentemente cancellato sette progetti, tra cui il remake di Prince of Persia: The Sands of Time. La ristrutturazione in corso evidenzia una fase di forte ridimensionamento per Ubisoft