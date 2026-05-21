Ubisoft conferma nuovi giochi delle saghe di Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon entro il 2029

Ubisoft ha confermato che nuovi Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon arriveranno entro marzo 2029. L'azienda punta a una line-up più ricca, nonostante un periodo di ristrutturazione e difficoltà finanziarie. Parallelamente accelera sul progetto Teammates e sull'uso dell'intelligenza artificiale

Ubisoft ha delineato i propri piani per i prossimi anni attraverso il rapporto finanziario relativo all'anno fiscale 2025-2026, confermando l'arrivo di nuovi capitoli di Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon entro la conclusione dell'anno fiscale 2028-2029. Considerando che il periodo fiscale dell'azienda va dal 1° aprile al 31 marzo, questi titoli saranno pubblicati al più tardi entro il 31 marzo 2029.

La società francese ha spiegato di aspettarsi una line-up di contenuti più ampia e diversificata durante gli anni fiscali 2027-2028 e 2028-2029, con alcune delle sue serie più importanti al centro della strategia di rilancio. Per quanto riguarda Assassin's Creed, il prossimo capitolo potrebbe essere Codename Hexe, progetto annunciato nel 2022 e ambientato, secondo le indiscrezioni, nell'Europa del XVI secolo durante il periodo dei processi alle streghe.

Il gioco avrebbe attraversato uno sviluppo non semplice, segnato dall'uscita di due direttori creativi. Anche Ghost Recon tornerà con un nuovo episodio. Il progetto era stato anticipato nel 2025 dal CEO Yves Guillemot durante un incontro con gli investitori, ma al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli.

Anche Far Cry tornerà tra i nuovi giochi Ubisoft in uscita

Sul fronte Far Cry, Ubisoft ha già confermato all'inizio del 2026 di avere due titoli promettenti in lavorazione. Uno di questi, noto internamente come Project Blackbird, sarebbe un capitolo principale con struttura narrativa non lineare e una storia basata sul rapimento della famiglia del protagonista. L'avventura si svilupperebbe in 72 ore di gioco, equivalenti a 24 ore reali. Il secondo progetto dovrebbe essere un titolo multiplayer.

Nel breve termine, Ubisoft punta molto su Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake recentemente annunciato che dovrebbe sostenere i risultati dell'attuale anno fiscale. Tuttavia, l'azienda ha avvertito che il 2026-2027 rappresenterà un periodo difficile per il flusso di cassa, a causa di poche uscite e dei costi legati alla ristrutturazione interna.

Nel corso del 2026 Ubisoft ha infatti chiuso alcuni studi, interrotto diversi progetti e richiamato i dipendenti in ufficio. Tra i giochi cancellati figura anche il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Parallelamente, la società sta accelerando lo sviluppo di Teammates, la sua prima esperienza giocabile basata sull'intelligenza artificiale generativa. Si tratta di uno sparatutto sperimentale con compagni di squadra capaci di dialogare e reagire dinamicamente alle azioni del giocatore.