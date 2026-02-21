Ubisoft conferma due nuovi Far Cry in sviluppo: uno single player e uno multiplayer standalone

Ubisoft conferma ufficialmente lo sviluppo di due nuovi Far Cry, uno principale e uno multiplayer standalone. L'annuncio arriva nel contesto della riorganizzazione interna in cinque "creative houses". Novità anche per Assassin's Creed, tra titoli in arrivo e cancellazioni, mentre proseguono altri progetti strategici del publisher.

Ubisoft ha confermato ufficialmente lo sviluppo di due nuovi capitoli della serie Far Cry. L'annuncio è arrivato direttamente dal cofondatore e CEO Yves Guillemot nel corso di un'intervista a Variety, in cui il dirigente ha illustrato la nuova fase organizzativa del publisher francese, recentemente ristrutturato in cinque "creative houses".

Tra queste figura anche Vantage Studios, la sussidiaria già operativa in collaborazione con Tencent. Secondo Guillemot, la pipeline di Vantage è solida e comprende diversi progetti legati ai franchise principali della società. Per quanto riguarda Assassin's Creed, sono attualmente in lavorazione più titoli, sia single player sia multiplayer, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente una community che lo scorso anno ha superato i 30 milioni di giocatori.

Sul fronte Far Cry, il CEO ha parlato di "due progetti molto promettenti" attualmente in sviluppo, confermando così indiscrezioni circolate nei mesi scorsi. Uno dei due titoli, identificato in precedenza con il nome in codice "Project Blackbird", sarebbe il prossimo capitolo principale della serie.

Secondo le informazioni trapelate, il gioco proporrebbe una struttura narrativa non lineare incentrata sul rapimento della famiglia del protagonista. L'intera vicenda si svilupperebbe nell'arco di 72 ore di gioco - equivalenti a 24 ore reali - introducendo quindi un vincolo temporale che potrebbe incidere in modo significativo sul ritmo e sulle scelte del giocatore.

Il secondo progetto, noto come "Project Maverick", sarebbe invece uno spin-off multiplayer standalone. Le fonti avevano descritto il titolo come uno shooter di tipo extraction ambientato nelle regioni selvagge dell'Alaska. Tra le meccaniche ipotizzate figurano permadeath (morte permanente), la gestione dell'inventario tramite un sistema basato su uno zaino, contratti dinamici e aree di estrazione, elementi tipici del genere che suggeriscono un approccio competitivo e ad alto rischio.

Parallelamente, continuano i lavori sui prossimi capitoli di Assassin's Creed, tra cui Project Hexe e il remake di Black Flag. Tuttavia, secondo un report di Insider Gaming, la recente ristrutturazione interna avrebbe portato anche alla cancellazione di due progetti non ancora annunciati ufficialmente. Tra questi figurerebbe Assassin's Creed Singularity, descritto come un gioco di carte virtuali con integrazione Web3 e blockchain, previsto per PC e dispositivi mobile.

Oltre ai franchise videoludici, Ubisoft sta sviluppando anche una serie antologica legata al brand Far Cry, in collaborazione con Rob McElhenney (noto per It's Always Sunny in Philadelphia e per il ruolo di Ian Grimm in Mythic Quest) e Noah Hawley, creatore di Alien: Earth. McElhenney ricoprirà anche un ruolo davanti alla telecamera, sebbene non siano stati ancora diffusi dettagli sul personaggio.

La fase di riorganizzazione, però, si ripercuote sul piano occupazionale. È stato infatti annunciato il licenziamento di 40 sviluppatori presso lo studio impegnato nel remake di Splinter Cell, progetto che rimane comunque in produzione.