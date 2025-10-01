Ubisoft annuncia Vantage Studios: Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six sotto un unico tetto

Ubisoft ha annunciato la nascita di Vantage Studios, nome che è stato dato alla sussidiaria dedicata ai franchise Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six creata con l'apporto della cinese Tencent.

Ubisoft ha ufficializzato il lancio di Vantage Studios, una nuova realtà interna annunciata sul finire di marzo che avrà il compito di gestire e sviluppare alcuni dei franchise più importanti del gruppo: Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. La struttura, che nasce come "creative house" indipendente ma integrata nell'ecosistema Ubisoft, sarà guidata da Christophe Derennes e Charlie Guillemot, già nominati co-CEO.

Vantage Studios riunisce circa 2.300 sviluppatori distribuiti tra i team di Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Sofia e Barcellona, molti dei quali già responsabili di titoli di grande successo. Il nuovo polo creativo non si limiterà a coordinare risorse e know-how, ma introdurrà anche un modello gestionale meno centralizzato: ogni team potrà avere maggiore controllo sui propri progetti, con l'obiettivo di rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato e ai feedback dei giocatori.

La nascita di Vantage Studios rappresenta la prima fase di una trasformazione più ampia di Ubisoft, che punta a creare ulteriori hub creativi con un approccio basato su autonomia, condivisione di servizi e un "DNA comune" di sviluppo. Una scelta che riflette la volontà di accorciare le distanze tra sviluppatori e community, rafforzando la relazione diretta con i giocatori senza rinunciare al supporto tecnologico e infrastrutturale garantito dalla multinazionale francese.

Un elemento chiave è anche il coinvolgimento di Tencent, che detiene il 25% della nuova entità dopo l'investimento da 1,16 miliardi di euro annunciato a marzo. La compagnia cinese avrà un ruolo di consulenza, mentre la leadership operativa e creativa rimarrà saldamente nelle mani di Derennes e Guillemot.

Il progetto prende forma dopo un periodo turbolento per Ubisoft, caratterizzato da risultati finanziari non brillanti e da una riorganizzazione interna resa necessaria per garantire maggiore competitività in un settore in rapida evoluzione. Resta ora da capire come questa nuova struttura influenzerà le altre realtà del gruppo, in particolare studi di rilievo come Massive Entertainment, e come si integreranno i circa 17.000 dipendenti Ubisoft non inclusi in Vantage Studios.