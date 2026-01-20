Ubisoft annuncia l'arrivo dei 60 fps per Far Cry 3, Blood Dragon e Primal

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di nuovi aggiornamenti tecnici per tre capitoli storici della serie Far Cry, che presto potranno girare a 60 fotogrammi al secondo sulle piattaforme di ultima generazione. I titoli coinvolti sono Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon e Far Cry Primal, tutti pronti a beneficiare di un miglioramento significativo della fluidità di gioco.

L'annuncio è arrivato in modo piuttosto criptico attraverso l'account ufficiale di Far Cry su X, che ha pubblicato una serie di frasi composte esclusivamente da emoji. Decifrando il messaggio, i fan hanno rapidamente capito che si trattava di un riferimento ai tre giochi e al supporto ai 60 fps. Alla richiesta di conferma da parte di un utente, l'account ha risposto senza mezzi termini con una GIF che recitava: "That is correct".

Poco dopo è arrivata anche l'indicazione ufficiale sulla data di rilascio: gli aggiornamenti saranno disponibili il 21 gennaio, come confermato dallo stesso profilo social. Ubisoft ha inoltre pubblicato un video che mostra Far Cry 3 in esecuzione a 60 fps sulle console di attuale generazione, chiarendo che le patch sono destinate alle "current-gen consoles", ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A once-in-a-lifetime vacation. ?

Unspoiled nature. Open skies.



Everything runs smoother at 60 FPS on current gen consoles. Pack light. Things escalate fast. #FarCry3 pic.twitter.com/WkhHp9paYF -- Far Cry (@FarCrygame) January 18, 2026

Arrivano i 60 FPS per i vecchi giochi della serie di Far Cry

Non si tratta di un caso isolato. Già nell'aprile dello scorso anno, Far Cry 4 aveva ricevuto un aggiornamento simile, permettendo al gioco di girare a 60 fps su PlayStation 5, a oltre dieci anni dalla sua uscita originale. Su Xbox Series X, invece, Far Cry 4 beneficiava già del frame rate sbloccato grazie alla funzione FPS Boost di Microsoft, applicata in passato a diversi titoli Ubisoft.

Questi aggiornamenti confermano la volontà di Ubisoft di valorizzare il proprio catalogo storico, rendendo i giochi più datati perfettamente godibili anche su hardware moderno. Una strategia che sembra allinearsi ai piani a lungo termine dell'azienda per il franchise Far Cry.

Di recente, infatti, Ubisoft ha lanciato Vantage Studios, una nuova sussidiaria supportata da Tencent, incaricata di supervisionare i tre principali brand della compagnia: Assassin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six e Far Cry. L'obiettivo è rafforzare queste IP sia sul fronte videoludico che su quello multimediale. In quest'ottica rientra anche l'annuncio di una serie TV di Far Cry, attualmente in sviluppo presso FX.