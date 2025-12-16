Ubisoft acquisisce Amazon Games Montreal e il loro MOBA in sviluppo: March of Giants

Ubisoft ha acquisito Amazon Games Montreal e i diritti su March of Giants, un MOBA in sviluppo. L'operazione segue i pesanti tagli di Amazon alla divisione gaming e punta a valorizzare un progetto competitivo con forte potenziale di crescita, supportato anche da Twitch

Ubisoft ha annunciato l'acquisizione di Amazon Games Montreal, uno degli studi interni di Amazon Games, segnando un nuovo capitolo nella riorganizzazione della strategia videoludica del colosso dell'e-commerce. L'operazione arriva a stretto giro dai tagli che hanno colpito il reparto gaming di Amazon, avvenuti nell'ambito di un piano di licenziamenti che ha coinvolto migliaia di dipendenti a livello globale.

Con l'accordo, Ubisoft non solo integra lo studio canadese all'interno della propria struttura, ma ottiene anche i diritti completi su March of Giants, un MOBA attualmente in sviluppo. Il team di Amazon Games Montreal entrerà a far parte dell'editore francese mantenendo continuità creativa sul progetto. Tra le figure di spicco coinvolte c'è Xavier Marquis, ex direttore creativo di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che aveva lasciato Ubisoft per unirsi ad Amazon nel 2021.

Secondo Ubisoft, l'interesse per March of Giants nasce dal potenziale di crescita del mercato MOBA, che l'azienda ritiene destinato ad espandersi in modo significativo nei prossimi anni. L'obiettivo è posizionare il gioco come un'esperienza competitiva capace di distinguersi dalle produzioni già affermate, attirando sia i fan storici del genere sia nuovi giocatori. L'editore punta a trasformare il titolo in un progetto live service di lungo periodo, supportato da aggiornamenti costanti e da una scena competitiva strutturata.

Ubisoft ha commentato l'acquisizione di Amazon Games Montreal

Nel commentare l'operazione, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha sottolineato come March of Giants rappresenti un'opportunità per portare freschezza in uno dei segmenti più popolari del settore. Ha inoltre evidenziato il valore del team di sviluppo, composto in parte da professionisti che in passato hanno già lavorato in Ubisoft, elogiandone l'ambizione e la creatività. I dettagli economici dell'acquisizione non sono stati resi pubblici, ma l'accordo prevede il supporto marketing di Amazon tramite Twitch, piattaforma chiave per la visibilità dei giochi competitivi.

La vendita di Amazon Games Montreal si inserisce in un periodo turbolento per Amazon Games. In ottobre, l'azienda ha ridimensionato pesantemente la propria divisione videoludica, interrompendo numerosi progetti AAA e riducendo il focus sugli MMO.

Questa scelta ha portato alla cancellazione di diversi titoli, tra cui la cessazione dello sviluppo di New World e, secondo indiscrezioni, anche di un ambizioso MMO ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli. In questo contesto, l'operazione con Ubisoft appare come un tentativo di ridare continuità a uno dei progetti sopravvissuti alla ristrutturazione.