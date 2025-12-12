Tutti i vincitori dei The Game Awards 2025, premiati anche No Man's Sky e GTA VI

Durante l'annuale cerimonia che ha visto trionfare Clair Obscure: Expedition 33, i The Game Awards hanno ospitato numerosi titoli che indubbiamente meritano l'attenzione del pubblico e che, secondo la critica, rappresentano il meglio che il 2025 abbia offerto per ogni categoria

La nuova edizione dei Game Awards si chiude con un risultato raramente visto nella storia dell'evento: Clair Obscur: Expedition 33 conquista il premio di Game of the Year e porta a casa altre otto statuette, lasciando un segno netto nella cerimonia guidata da Geoff Keighley.

L'RPG di Sandfall Interactive si è imposto nelle categorie miglior narrativa, miglior colonna sonora, migliore direzione artistica, migliore direzione, miglior RPG e, forse le più significative, miglior gioco indipendente e miglior debutto indie. Spicca anche la vittoria di Jennifer English, premiata per la miglior performance grazie al ruolo di Maelle.

Certo, va sottolineato che Clair Obscure: Expedition 33 si presenta molto diverso da un indie come abbiamo imparato a conoscerli negli anni ed è un titolo non esattamente a basso budget (poco meno di 10 milioni di dollari), per quanto rimanga un gioco indipendente e autofinanziato.

Ad ogni modo, nonostante abbia conquistato il riconoscimento più alto della manifestazione, ci sono molti altri titoli meritevoli di menzione e che hanno spiccato nelle rispettive categorie. D'altronde, seppur il titolo di "Gioco dell'anno" vada tradizionalmente ad action/adventure/RPG, l'evento abbraccia tutti i generi del panorama videoludico.

Come di consueto, nell'anno di uscita di Switch 2, non sono mancati i titoli per Nintendo. Ambedue i giochi di lancio della nuova console ibrida hanno ottenuto il premio nella rispettiva categoria: Mario Kart World è il miglior racing game del 2025, mentre Donkey Kong Bananza conquista il titolo di miglior gioco per la famiglia.

Riconoscimento importante per No Man's Sky, del quale è stato premiato il lungo e profondo supporto ricevuto fino ad oggi che continua a offrire aggiornamenti costanti. A quasi 10 anni dal suo rilascio, il gioco di Hello Games porta a casa il titolo di miglior ongoing game.

Tanti i titoli presenti alla premiazione che abbiamo raccolto di seguito. Nell'elenco troverete tutti i candidati alla nomination nelle rispettive categorie e, in evidenza, il relativo vincitore.

Gioco dell'anno

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)

Hades 2 (Supergiant Games)

Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep Silver)

Miglior direzione

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)

Hades 2 (Supergiant Games)

Split Fiction (Hazelight Studios/EA)

Migliore narrativa

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)

Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep Silver)

Silent Hill f (NeoBards Entertainment/KONAMI)

Migliore direzione artistica

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)

Hades 2 (Supergiant Games)

Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Migliori musiche

Christopher Larkin, Hollow Knight: Silksong

Darren Korb, Hades 2

Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33

Toma Otowa, Ghost Of Yōtei

Woodkid and Ludvig Forssell, Death Stranding 2: On The Beach

Migliori effetti sonori

Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)

Silent Hill f (NeoBards Entertainment/KONAMI)

Miglior performance

Ben Starr, Clair Obscur: Expedition 33

Charlie Cox, Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii, Ghost Of Yōtei

Jennifer English, Clair Obscur: Expedition 33

Konatsu Kato, Silent Hill f

Troy Baker, Indiana Jones And The Great Circle

Innovazione nell'accessibilità

Assassin's Creed Shadows (Ubisoft)

Atomfall (Rebellion)

Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)

EA Sports FC 26 (EA Canada/EA Romania/EA)

South Of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)

Migliore impatto

Consume Me (Jenny Jiao Hsia/AP Thomson/Hexacutable)

Despelote (Julián Cordero/Sebastián Valbuena/Panic)

Lost Records: Bloom & Rage (Don't Nod Montreal/Don't Nod)

South Of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)

Wanderstop (Ivy Road/Annapurna Interactive)

Miglior supporto

Final Fantasy 14 (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment)

Marvel Rivals (NetEase Games)

No Man's Sky (Hello Games)

Il più supportato dalla community

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Final Fantasy 14 (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment)

No Man's Sky (Hello Games)

Miglior gioco indipendente

Absolum (Guard Crush Games/Supamonks/Dotemu)

Ball x Pit (Kenny Sun/Devolver Digital)

Blue Prince (Dogubomb/Raw Fury)

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Hades 2 (Supergiant Games)

Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Miglior lancio per un indie

Blue Prince (Dogubomb/Raw Fury)

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Despelote (Julián Cordero/Sebastián Valbuena/Panic)

Dispatch (AdHoc Studio)

Megabonk (Vedinad)

Miglior gioco mobile

Destiny: Rising (NetEase Games)

Persona 5: The Phantom X (Black Wings Game Studio/Sega)

Sonic Rumble (Rovio Entertainment/Sega)

Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)

Wuthering Waves (Kuro Games)

Miglior gioco in AR/VR

Alien: Rogue Incursion (Survios)

Arken Age (VitruviusVR)

Ghost Town (Fireproof Games)

Marvel's Deadpool VR (Twisted Pixel Games/Oculus Studios)

The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games)

Miglior gioco d'azione

Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)

Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)

Hades 2 (Supergiant Games)

Ninja Gaiden 4 (Platinum Games/Team Ninja/Xbox Game Studios)

Shinobi: Art Of Vengeance (Lizardcube/Sega)

Miglior gioco action-adventure

Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)

Indiana Jones And The Great Circle (MachineGames/Bethesda Softworks)

Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Split Fiction (Hazelight Studios/EA)

Miglior gioco di ruolo (RPG)

Avowed (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep SIlver)

The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Monster Hunter Wilds (Capcom)

Miglior picchiaduro

2XKO (Riot Games)

Capcom Fighting Collection 2 (Capcom)

Fatal Fury: City Of The Wolves (SNK Corporation)

Mortal Kombat: Legacy Kollection (Digital Eclipse/Atari)

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Miglior gioco per la famiglia

Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)

Lego Party! (SMG Studio/Fictions)

Lego Voyagers (Light Brick Studios/Annapurna Interactive)

Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)

Sonic Racing: CrossWorlds (Sonic Team/Sega)

Split Fiction (Hazelight Studios/EA)

Migliore simulativo/strategico

The Alters (11 Bit Studios)

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles (Square Enix)

Jurassic World Evolution 3 (Frontier Developments)

Sid Meier's Civilization 7 (Firaxis Games/2K)

Tempest Rising (Slipgate Ironworks/3D Realms)

Two Point Museum (Two Point Studios/Sega)

Miglior gioco sportivo/racing

EA Sports FC 26 (EA Canada/EA Romania/EA)

F1 25 (Codemasters/EA)

Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)

Rematch (Sloclap/Kepler Interactive)

Sonic Racing: CrossWorlds (Sonic Team/Sega)

Miglior gioco multiplayer

Arc Raiders (Embark Studios)

Battlefield 6 (Electronic Arts)

Elden Ring Nightreign (FromSoftware/Bandai Namco Entertainment)

Peak (Aggro Crab/Landfall)

Split Fiction (Hazelight/EA)

Miglior adattamento (cinema/TV)

A Minecraft Movie (Legendary Pictures/Mojang/Warner Bros)

Devil May Cry (Studio Mir/Capcom/Netflix)

The Last of Us: Season 2 (HBO/PlayStation Productions)

Splinter Cell: Deathwatch (FOST Studio/Ubisoft/Netflix)

Until Dawn (Screen Gems/PlayStation Productions)

Gioco più atteso

007 First Light (IO Interactive)

Grand Theft Auto 6 (Rockstar Games)

Marvel's Wolverine (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Resident Evil Requiem (Capcom)

The Witcher 4 (CD Projekt Red)

Content creator dell'anno

Caedrel

Kai Cenat

MoistCr1TiKaL

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Miglior gioco eSport

Counter-Strike 2 (Valve)

Dota 2 (Valve)

League Of Legends (Riot)

Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)

Valorant (Riot)

Miglior atleta eSport

brawk – Brock Somerhalder (Valorant)

Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)

f0rsakeN – Jason Susanto (Valorant)

Kakeru – Kakeru Watanabe (Street Fighter)

MenaRD – Saul Leonardo (Street Fighter)

Zyw0o – Mathieu Herbaut (Counter-Strike 2)

Migliore squadra eSport

Gen.G – League of Legends

NRG – Valorant

Team Falcons – DOTA 2

Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang

Team Vitality – Counter-Strike 2

Miglior gioco eletto dal pubblico