Tutti i vincitori dei The Game Awards 2025, premiati anche No Man's Sky e GTA VI
Durante l'annuale cerimonia che ha visto trionfare Clair Obscure: Expedition 33, i The Game Awards hanno ospitato numerosi titoli che indubbiamente meritano l'attenzione del pubblico e che, secondo la critica, rappresentano il meglio che il 2025 abbia offerto per ogni categoriadi Vittorio Rienzo pubblicata il 12 Dicembre 2025, alle 16:15 nel canale Videogames
La nuova edizione dei Game Awards si chiude con un risultato raramente visto nella storia dell'evento: Clair Obscur: Expedition 33 conquista il premio di Game of the Year e porta a casa altre otto statuette, lasciando un segno netto nella cerimonia guidata da Geoff Keighley.
L'RPG di Sandfall Interactive si è imposto nelle categorie miglior narrativa, miglior colonna sonora, migliore direzione artistica, migliore direzione, miglior RPG e, forse le più significative, miglior gioco indipendente e miglior debutto indie. Spicca anche la vittoria di Jennifer English, premiata per la miglior performance grazie al ruolo di Maelle.
Certo, va sottolineato che Clair Obscure: Expedition 33 si presenta molto diverso da un indie come abbiamo imparato a conoscerli negli anni ed è un titolo non esattamente a basso budget (poco meno di 10 milioni di dollari), per quanto rimanga un gioco indipendente e autofinanziato.
Ad ogni modo, nonostante abbia conquistato il riconoscimento più alto della manifestazione, ci sono molti altri titoli meritevoli di menzione e che hanno spiccato nelle rispettive categorie. D'altronde, seppur il titolo di "Gioco dell'anno" vada tradizionalmente ad action/adventure/RPG, l'evento abbraccia tutti i generi del panorama videoludico.
Come di consueto, nell'anno di uscita di Switch 2, non sono mancati i titoli per Nintendo. Ambedue i giochi di lancio della nuova console ibrida hanno ottenuto il premio nella rispettiva categoria: Mario Kart World è il miglior racing game del 2025, mentre Donkey Kong Bananza conquista il titolo di miglior gioco per la famiglia.
Riconoscimento importante per No Man's Sky, del quale è stato premiato il lungo e profondo supporto ricevuto fino ad oggi che continua a offrire aggiornamenti costanti. A quasi 10 anni dal suo rilascio, il gioco di Hello Games porta a casa il titolo di miglior ongoing game.
Tanti i titoli presenti alla premiazione che abbiamo raccolto di seguito. Nell'elenco troverete tutti i candidati alla nomination nelle rispettive categorie e, in evidenza, il relativo vincitore.
Gioco dell'anno
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep Silver)
Miglior direzione
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Split Fiction (Hazelight Studios/EA)
Migliore narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep Silver)
- Silent Hill f (NeoBards Entertainment/KONAMI)
Migliore direzione artistica
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
Migliori musiche
- Christopher Larkin, Hollow Knight: Silksong
- Darren Korb, Hades 2
- Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33
- Toma Otowa, Ghost Of Yōtei
- Woodkid and Ludvig Forssell, Death Stranding 2: On The Beach
Migliori effetti sonori
- Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Silent Hill f (NeoBards Entertainment/KONAMI)
Miglior performance
- Ben Starr, Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox, Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii, Ghost Of Yōtei
- Jennifer English, Clair Obscur: Expedition 33
- Konatsu Kato, Silent Hill f
- Troy Baker, Indiana Jones And The Great Circle
Innovazione nell'accessibilità
- Assassin's Creed Shadows (Ubisoft)
- Atomfall (Rebellion)
- Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)
- EA Sports FC 26 (EA Canada/EA Romania/EA)
- South Of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
Migliore impatto
- Consume Me (Jenny Jiao Hsia/AP Thomson/Hexacutable)
- Despelote (Julián Cordero/Sebastián Valbuena/Panic)
- Lost Records: Bloom & Rage (Don't Nod Montreal/Don't Nod)
- South Of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
- Wanderstop (Ivy Road/Annapurna Interactive)
Miglior supporto
- Final Fantasy 14 (Square Enix)
- Fortnite (Epic Games)
- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment)
- Marvel Rivals (NetEase Games)
- No Man's Sky (Hello Games)
Il più supportato dalla community
- Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
- Final Fantasy 14 (Square Enix)
- Fortnite (Epic Games)
- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment)
- No Man's Sky (Hello Games)
Miglior gioco indipendente
- Absolum (Guard Crush Games/Supamonks/Dotemu)
- Ball x Pit (Kenny Sun/Devolver Digital)
- Blue Prince (Dogubomb/Raw Fury)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
Miglior lancio per un indie
- Blue Prince (Dogubomb/Raw Fury)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Despelote (Julián Cordero/Sebastián Valbuena/Panic)
- Dispatch (AdHoc Studio)
- Megabonk (Vedinad)
Miglior gioco mobile
- Destiny: Rising (NetEase Games)
- Persona 5: The Phantom X (Black Wings Game Studio/Sega)
- Sonic Rumble (Rovio Entertainment/Sega)
- Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)
- Wuthering Waves (Kuro Games)
Miglior gioco in AR/VR
- Alien: Rogue Incursion (Survios)
- Arken Age (VitruviusVR)
- Ghost Town (Fireproof Games)
- Marvel's Deadpool VR (Twisted Pixel Games/Oculus Studios)
- The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games)
Miglior gioco d'azione
- Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
- Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Ninja Gaiden 4 (Platinum Games/Team Ninja/Xbox Game Studios)
- Shinobi: Art Of Vengeance (Lizardcube/Sega)
Miglior gioco action-adventure
- Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Indiana Jones And The Great Circle (MachineGames/Bethesda Softworks)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Split Fiction (Hazelight Studios/EA)
Miglior gioco di ruolo (RPG)
- Avowed (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep SIlver)
- The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)
- Monster Hunter Wilds (Capcom)
Miglior picchiaduro
- 2XKO (Riot Games)
- Capcom Fighting Collection 2 (Capcom)
- Fatal Fury: City Of The Wolves (SNK Corporation)
- Mortal Kombat: Legacy Kollection (Digital Eclipse/Atari)
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)
Miglior gioco per la famiglia
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
- Lego Party! (SMG Studio/Fictions)
- Lego Voyagers (Light Brick Studios/Annapurna Interactive)
- Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
- Sonic Racing: CrossWorlds (Sonic Team/Sega)
- Split Fiction (Hazelight Studios/EA)
Migliore simulativo/strategico
- The Alters (11 Bit Studios)
- Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles (Square Enix)
- Jurassic World Evolution 3 (Frontier Developments)
- Sid Meier's Civilization 7 (Firaxis Games/2K)
- Tempest Rising (Slipgate Ironworks/3D Realms)
- Two Point Museum (Two Point Studios/Sega)
Miglior gioco sportivo/racing
- EA Sports FC 26 (EA Canada/EA Romania/EA)
- F1 25 (Codemasters/EA)
- Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
- Rematch (Sloclap/Kepler Interactive)
- Sonic Racing: CrossWorlds (Sonic Team/Sega)
Miglior gioco multiplayer
- Arc Raiders (Embark Studios)
- Battlefield 6 (Electronic Arts)
- Elden Ring Nightreign (FromSoftware/Bandai Namco Entertainment)
- Peak (Aggro Crab/Landfall)
- Split Fiction (Hazelight/EA)
Miglior adattamento (cinema/TV)
- A Minecraft Movie (Legendary Pictures/Mojang/Warner Bros)
- Devil May Cry (Studio Mir/Capcom/Netflix)
- The Last of Us: Season 2 (HBO/PlayStation Productions)
- Splinter Cell: Deathwatch (FOST Studio/Ubisoft/Netflix)
- Until Dawn (Screen Gems/PlayStation Productions)
Gioco più atteso
- 007 First Light (IO Interactive)
- Grand Theft Auto 6 (Rockstar Games)
- Marvel's Wolverine (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)
- Resident Evil Requiem (Capcom)
- The Witcher 4 (CD Projekt Red)
Content creator dell'anno
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Miglior gioco eSport
- Counter-Strike 2 (Valve)
- Dota 2 (Valve)
- League Of Legends (Riot)
- Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)
- Valorant (Riot)
Miglior atleta eSport
- brawk – Brock Somerhalder (Valorant)
- Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)
- f0rsakeN – Jason Susanto (Valorant)
- Kakeru – Kakeru Watanabe (Street Fighter)
- MenaRD – Saul Leonardo (Street Fighter)
- Zyw0o – Mathieu Herbaut (Counter-Strike 2)
Migliore squadra eSport
- Gen.G – League of Legends
- NRG – Valorant
- Team Falcons – DOTA 2
- Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality – Counter-Strike 2
Miglior gioco eletto dal pubblico
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Dispatch (AdHoc Studio)
- Genshin Impact (miHoYo)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Wuthering Waves (Kuro Games)
Fortnite (Epic Games) ?
NON si puo dire lo stesso per la saga Unreal...
li hanno fatto presto hano segato le gambe
alla comuntity abbandonandola
non mi meraviglio che epic fail non abbia vinto nulla a questo giro
forza co sto fortinite ... finche ci giocano ovviamente
