Troy Baker lavora a un progetto tutto suo: la rivelazione dell'attore e doppiatore più famoso dei videogiochi

Gli appassionati di videogiochi sapranno benissimo di chi si parla quando si nomina Troy Baker, uno dei più famosi attori e doppiatori dell'industria. Se proprio foste a digiuno della sua carriera, possiamo citarvi The Last of Us per il quale ha interpretato Joel, Uncharted in cui ha "vestito" i panni di Sam Drake e Indiana Jones e l'Antico Cerchio nel quale ha dato voce e movenze proprio a Indy. E sono solo due della miriade di titoli di altissimo spessore a cui ha lavorato.

Ebbene, fatte le dovute presentazioni, in un'intervista con Eurogamer ha rivelato di voler realizzare un gioco tutto suo – e forse fondare anche uno studio di sviluppo. Durante il botta e risposta, Baker ha fatto riferimento ad Abubakar Salim, interprete di Bayek in Assassin's Creed Origins. Salim, infatti, ha fondato un proprio studio di sviluppo che ha esordito con l'acclamato Tales of Kenzera: Zau.

Dal canto suo, Baker può vantare un curriculum davvero invidiabile: ha collaborato a stretto contatto con Ken Levine, Hideo Kojima, Neil Druckman, Todd Howard e il recentemente scomparso Vince Zampella. Personaggi che hanno diretto alcuni dei più grandi progetti della storia dei videogiochi e dal quale, a suo dire, Baker avrebbe assimilato conoscenze che vanno ben oltre il ruolo rivestito finora. Parliamo di competenze nello sviluppo, nella costruzione narrativa e nella gestione delle produzioni che Baker vorrebbe adottare in una nuova veste.

"Ho avuto l'incredibile opportunità di lavorare con i migliori del settore, è pazzesco: Ken Levine, Hideo Kojima , Neil Druckmann, Todd Howard , Vince Zampella...queste persone sono dei veri e propri modelli di riferimento. Ho lavorato con loro e ho imparato moltissimo. E ciò che mi entusiasma è poter prendere quei principi, quei fondamenti di titoli di enorme successo - non solo in termini di vendite e cifre, ma anche per le storie che hanno definito il settore - e riuscire a innovare, replicare ed emulare quei processi e quelle pratiche nelle storie che voglio raccontare".

Attualmente, Baker si trova nelle fasi iniziali del progetto. Ha confermato l'avvio di discussioni preliminari su un concept narrativo, eventuali collaborazioni e direzione creativa, senza definire una tempistica precisa. La priorità riguarda la qualità finale del prodotto, con un approccio che esclude qualsiasi accelerazione forzata dello sviluppo.

Il passaggio dallo storytelling interpretato a quello progettato rappresenta un'evoluzione naturale per una figura con un'esperienza così ampia. Resta da capire quale forma prenderà il suo primo titolo, ma le basi tecniche e creative suggeriscono una produzione orientata a narrazione di alto livello, design curato e solide fondamenta di gameplay.