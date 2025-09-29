'Troppi videogiochi': ecco perché anche i capolavori rischiano di sparire
Settembre 2025 ha visto luscita di capolavori attesi da anni, ma la ricchezza dellofferta mette in luce un problema crescente: troppi videogiochi in circolazione negano la giusta visibilità anche a titoli estremamente valididi Vittorio Rienzo pubblicata il 29 Settembre 2025, alle 11:01 nel canale Videogames
Secondo i dati di SteamDB, nel 2024 sono stati pubblicati 18.626 titoli sulla piattaforma PC, il 93% in più rispetto al 2020. Una crescita dovuta a fattori come la diffusione di strumenti di sviluppo più accessibili e il crollo delle barriere di ingresso, soprattutto per gli studi indipendenti. Oggi, a differenza del passato, non è più necessario avere un grande publisher né trovare spazio sugli scaffali fisici dei negozi: basta una piattaforma digitale.
Eppure, questo scenario non ha portato solo vantaggi. Secondo Jason Schreier, giornalista di Bloomberg e veterano del settore, l'eccesso di offerta ha reso il mercato quasi impenetrabile, una sfida costante per i grandi publisher e un rischio elevatissimo per gli studi più piccoli.
Non si tratta di una crisi paragonabile a quella degli anni '80, quando a decretare il crollo furono i prodotti mediocri: oggi, anzi, la qualità media è elevata. Nel 2025 oltre 120 titoli hanno superato il punteggio di 80 su Metacritic, con più di 20 che hanno superato quota 90. Tuttavia, solo i migliori riescono a emergere, mentre moltissimi giochi – anche validi – finiscono rapidamente dimenticati.
La competizione è resa ancora più dura dalla presenza dei cosiddetti "GaaS" (Game as a Service): titoli periodicamente aggiornati come Counter-Strike, Dota 2 e PUBG continuano ad attrarre e fidelizzare milioni di giocatori e sottraggono tempo e attenzione alle nuove uscite.
La saturazione del mercato non ha una soluzione semplice: il ritorno a rigidi sistemi di selezione significherebbe rinunciare alla democratizzazione che ha favorito la creatività, mentre il ritmo attuale rischia di rendere invisibili opere anche di grande valore.
Basti pensare al mese di settembre 2025 che ha visto l'uscita di moltissimi titoli attesi da tempo come Hollow Knight: Silksong, atteso da 7 anni, o Hades II, rimasto in sviluppo per 5. Non sono mancate neanche uscite di spessore come Borderlands 4 o Dying Light: The Beast, a cui vanno aggiunti diversi titoli minori, magari di sviluppatori indipendenti, che in un panorama simile difficilmente riescono a ottenere la giusta attenzione.
Come se non fosse abbastanza, ci sono poi i "nemici pubblici", ovvero quei titoli che temono un po' tutti. Inutile dire che in cima alla lista vi è GTA VI, per il quale manca ancora un anno circa all'uscita, ma che ha già sconvolto l'industria e spinto molti grandi publisher a riprogrammare la propria roadmap.
Insomma, è innegabile che i tempi siano drasticamente cambiati e, mentre da un lato per i giocatori questo equivale a maggiore scelta e opportunità, dall'altro rappresenta un rischio concreto per gli studi, talvolta costretti a chiudere. D'altronde nel 2024 le chiusure sono state innumerevoli.
Perché è vero che avere un grande publisher alle spalle offre accesso a budget elevati, il che – almeno in teoria – dovrebbe garantire una maggiore qualità del prodotto finale e un marketing mirato. Tuttavia, vuol dire anche dover vendere milioni di copie solo per raggiungere il punto di pareggio, eventualità che spesso non si è verificata.
Come uscire, quindi, da questa situazione? Beh, difficile a dirsi. Sappiamo che ormai la gestione si sta polarizzando sempre più verso i publisher più grandi come Microsoft e Sony che, attraverso i rispettivi servizi Game Pass e PlayStation Plus, riescono a dare maggiore visibilità agli studi emergenti. Per tutti gli altri, invece, potrebbe essere una semplice questione di "fortuna".
10 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
e non sono nemmeno i principali, direi vengano prima/molto prima fortnite, gta online, roblox, minecraft
Settembre 2025 ha visto luscita di capolavori attesi da anni, ma la ricchezza dellofferta mette in luce un problema crescente: troppi videogiochi in circolazione negano la giusta visibilità anche a titoli estremamente validi
giusto, bisogna dare un bel taglio alla concorrenza
Semmai ce ne saranno meno in proporzione al numero totale, quello sì ma è solo un ipotesi.
Dopodichè bisogna vedere in base a cosa un gioco oggi lo si vuole classificare come capolavoro.
Perchè se giochi come MK11, FF7 Reberth, Wukong ed i Remake di RE non sono stati considerati capolavori allora è ovvio che ne possano essere sempre meno, nel senso che ci sono ma non li classifichiamo come tali.
Sono oramai anni che i publisher (in origine quelli più grandi, poi via via quelli più piccoli) "sfruttano" Metacritic a loro vantaggio per aumentare l'hype sul titolo in uscita. Questo perchè Metacritic è diventato per gran parte del pubblico un elemento di riferimento per decidere sulla qualità del videogioco, senza peraltro informarsi sullo stesso e limitandosi a guardare il numerino. Non a caso è diventata prassi da parte di chiunque condividere in occasione dell'uscita di un qualunque videogioco una bella immagine con i voti (sempre altissimi) delle varie testate e con allegata la media Metacritic.
Peccato che da un lato la qualità del videogioco NON è correlata in quache modo a quel singolo numerino, che spesso e volentieri viene pilotato a pretesto per fare passare messaggi di vario tipo (in questo caso dare quel punto in più del dovuto alle recensioni per alzare poi la media).
Dall'altro la pratica dei publisher di pilotare quanto più possibile tali voti ha raggiunto proporzioni oramai inaccettabili: tra i numerosi benefit rilasciati a chi scrive recensioni per ingraziarsi redattori/influencer/recensori, minacce di rimuovere tali benefit in caso di recensioni negative e scelta certosina a chi rilasciare le chiavi del prodotto evitando che le abbiano entità "scomode", ci vuole poco a capire che usare la media Metacritic come parametro per valutare la qualità di un videogioco è pura illazione.
E questo senza entrare nel merito del discorso di come il voto è da sempre del tutto INUTILE e non può riassumere neanche lontanamente quello che può offrire il prodotto in questione. Se viene dato da chiunque è solo perchè si vende bene tra il pubblico; pubblico che non vuole stare a leggere una recensione (o a vedere una videorecensione) e che prende quel numerino come oro colato.
Poi parliamoci chiaro: è vero che i titoli che escono sono molti di più, anche per via del particolare tipo di mercato che è quello videoludico dove potenzialmente chiunque ha a disposizione tutti gli strumenti possibili e immaginabili per produrre un videogioco. Non a caso la produzione indie e sempre più ampia e variegata, entità di distribuzione come Steam e non solo mettono in mano tutti gli strumenti necessari per far conoscere e commercializzare le loro creazioni, e diversi engine sono a loro disposizione in alcuni casi senza necessità di esborsi monetari.
Ed è normale che in un mercato così affollato da un lato aumenti la concorrenza (comunque relativa rispetto ad altri mercati) e dall'altro il numero di prodotti "mediocri" aumenti sia in termini assoluti che percentuali. Peccato che questo non sia correlato all'ipotetico calo di qualità di altre produzioni.
Semmai è il mercato dei Tripla A in se e per se che rappresenta la cartina tornasole del mercato, non certo quello indie al netto di alcuni successi estemporanei. Anzi, il fatto che proprio nel 2025 di Tripla A decenti non se ne veda neanche l'ombra, mentre che dal mondo delle produzioni "minori" siano usciti giochi considerati capolavori nel loro ambito (Kingdom Come Deliverance 2, Expedition 33, Sinksong, Hades 2) evidenzia ancor di più quanto il problema non risiede nel numero di giochi che escono, quanto nelle politiche adottate dalle grandi produzioni.
E senza entrare in un discorso che presenta numerose sfaccettature e non si può certo ridurre a qualche riga scritta su un forum, non serve a nulla dire che:
Secondo, perchè spesso e volentieri il publisher impone paletti e scelte che non hanno come logica quella di ottenere il prodotto migliore possibile, ma il prodotto più "vendibile".
Da qui il perpetrarsi di giochi sempre uguali basati sul successo del precedente (o della saga), l'inserimento di meccaniche banali alla portata anche di un paralitico, gameplay ridotti a meri orpelli perchè la storia è più importante, sfruttamento dei propri engine anche quando inadatti al titolo in questione (vero, Capcom?), scelte ideologiche di stampo woke e/o political correct che vanno a minare la produzione artistica, giochi che vengono venduti in beta e in alcuni casi con parti mancanti vendute poi ad hoc come DLC, situazioni di mercato particolari che portano a produzioni di un certo tipo (vedasi il periodo dei GaaS che sembravano il Santo Graal della monetizzazione), remake e remastered continui che non portano nulla di nuovo.
Questo, ovviamente, oltre al pilotaggio di voti e recensioni come scritto cui sopra, il crunch, la predisposizione a nascondere sotto il tappeto tutta la polvere che accumulano e chissà cos'altro. La qualità media delle grosse produzioni non è migliorata, è anzi in maniera palese peggiorata e non basta una bella grafica (oddio, ora manco quella in alcune occasioni nonostante gli investimenti e quanto viene chiesto di pagare all'utente) o l'uso di un marchio di successo per risollevare questa situazione. E di sicuro Metacritic e l'ultimo dei parametri da prendere in considerazione per un'analisi in merito.
Se quest'anno, ma anche nel passato recente e più in generale da almeno 10 anni a questa paete, si sono visti titoli di un certo spessore e qualità, lo dobbiamo proprio all'aumento del loro numero. Perchè pur con risorse ben inferiori rispetto ad una Ubisoft, una Square Enix o una Electronic Arts, hanno cercato di trarre SI profitto, e ci mancherebbe altro, ma cercando di realizzare un prodotto valido.
Questo 2025 passerà alla storia come una buonissima annata proprio grazie a chi non insegue il voto su Metacritic.
Semmai ce ne saranno meno in proporzione al numero totale, quello sì ma è solo un ipotesi.
Dopodichè bisogna vedere in base a cosa un gioco oggi lo si vuole classificare come capolavoro.
Perchè se giochi come MK11, FF7 Reberth, Wukong ed i Remake di RE non sono stati considerati capolavori allora è ovvio che ne possano essere sempre meno, nel senso che ci sono ma non li classifichiamo come tali.
Non citarmi FF7 Rebirth come capolavoro che sto per finire il Remake che mi é piaciuto decisamente piú del previsto, ora c'é Rebirth in promo su steam che scade tra poche ore e sto cercando un pretesto per non spendere 41 euro e 99 centesimi che sono piú di quanto punto a spendere per un singolo gioco
Certo se vogliono guadagnare milioni di dollari al day one può essere un problema ma così va.
Se ti è piaciuto remake devi prendere anche rebirth che è pure più bello.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".