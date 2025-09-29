'Troppi videogiochi': ecco perché anche i capolavori rischiano di sparire

Secondo i dati di SteamDB, nel 2024 sono stati pubblicati 18.626 titoli sulla piattaforma PC, il 93% in più rispetto al 2020. Una crescita dovuta a fattori come la diffusione di strumenti di sviluppo più accessibili e il crollo delle barriere di ingresso, soprattutto per gli studi indipendenti. Oggi, a differenza del passato, non è più necessario avere un grande publisher né trovare spazio sugli scaffali fisici dei negozi: basta una piattaforma digitale.

Eppure, questo scenario non ha portato solo vantaggi. Secondo Jason Schreier, giornalista di Bloomberg e veterano del settore, l'eccesso di offerta ha reso il mercato quasi impenetrabile, una sfida costante per i grandi publisher e un rischio elevatissimo per gli studi più piccoli.

Non si tratta di una crisi paragonabile a quella degli anni '80, quando a decretare il crollo furono i prodotti mediocri: oggi, anzi, la qualità media è elevata. Nel 2025 oltre 120 titoli hanno superato il punteggio di 80 su Metacritic, con più di 20 che hanno superato quota 90. Tuttavia, solo i migliori riescono a emergere, mentre moltissimi giochi – anche validi – finiscono rapidamente dimenticati.

La competizione è resa ancora più dura dalla presenza dei cosiddetti "GaaS" (Game as a Service): titoli periodicamente aggiornati come Counter-Strike, Dota 2 e PUBG continuano ad attrarre e fidelizzare milioni di giocatori e sottraggono tempo e attenzione alle nuove uscite.

La saturazione del mercato non ha una soluzione semplice: il ritorno a rigidi sistemi di selezione significherebbe rinunciare alla democratizzazione che ha favorito la creatività, mentre il ritmo attuale rischia di rendere invisibili opere anche di grande valore.

Basti pensare al mese di settembre 2025 che ha visto l'uscita di moltissimi titoli attesi da tempo come Hollow Knight: Silksong, atteso da 7 anni, o Hades II, rimasto in sviluppo per 5. Non sono mancate neanche uscite di spessore come Borderlands 4 o Dying Light: The Beast, a cui vanno aggiunti diversi titoli minori, magari di sviluppatori indipendenti, che in un panorama simile difficilmente riescono a ottenere la giusta attenzione.

Come se non fosse abbastanza, ci sono poi i "nemici pubblici", ovvero quei titoli che temono un po' tutti. Inutile dire che in cima alla lista vi è GTA VI, per il quale manca ancora un anno circa all'uscita, ma che ha già sconvolto l'industria e spinto molti grandi publisher a riprogrammare la propria roadmap.

Insomma, è innegabile che i tempi siano drasticamente cambiati e, mentre da un lato per i giocatori questo equivale a maggiore scelta e opportunità, dall'altro rappresenta un rischio concreto per gli studi, talvolta costretti a chiudere. D'altronde nel 2024 le chiusure sono state innumerevoli.

Perché è vero che avere un grande publisher alle spalle offre accesso a budget elevati, il che – almeno in teoria – dovrebbe garantire una maggiore qualità del prodotto finale e un marketing mirato. Tuttavia, vuol dire anche dover vendere milioni di copie solo per raggiungere il punto di pareggio, eventualità che spesso non si è verificata.

Come uscire, quindi, da questa situazione? Beh, difficile a dirsi. Sappiamo che ormai la gestione si sta polarizzando sempre più verso i publisher più grandi come Microsoft e Sony che, attraverso i rispettivi servizi Game Pass e PlayStation Plus, riescono a dare maggiore visibilità agli studi emergenti. Per tutti gli altri, invece, potrebbe essere una semplice questione di "fortuna".