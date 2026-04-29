Trasformare la PS5 in un PC Linux è ora possibile (ma non tutti possono farlo)

L'ecosistema homebrew per PlayStation 5 ha compiuto un significativo passo in avanti con la pubblicazione su GitHub di ps5-linux, progetto sviluppato da Andy Nguyen (TheOfficialFlow). Si tratta di una toolchain completa che consente l'avvio di una distribuzione Linux sulle console PS5 "Fat", trasformandole di fatto in sistemi desktop x86 sfruttando un exploit dell'hypervisor.

Dopo una dimostrazione preliminare avvenuta nei mesi scorsi, in cui Nguyen aveva mostrato GTA 5 Enhanced Edition in funzione su una PS5 con Ubuntu, il nuovo rilascio rende il processo documentato e replicabile, anche se non universale: ps5-linux è compatibile esclusivamente con PS5 Fat che eseguono firmware delle serie 3.xx e 4.xx, nello specifico 3.00, 3.10, 3.20, 3.21 (senza supporto a SSD M.2) e 4.00, 4.02, 4.03, 4.50, 4.51 (con supporto a SSD M.2).

Il funzionamento richiede inoltre che la console sia già jailbreakata, utilizzando l'exploit umtx2 per ottenere l'esecuzione iniziale del codice. Il processo prevede la configurazione di un server DNS e HTTPS locale per innescare l'exploit e il caricamento del payload via rete.

Il possibile supporto ai firmware 1.xx e 2.xx è ipotizzato "ma non prioritario", mentre eventuale compatibilità con le versioni 5.xx comporterebbe l'esecuzione all'interno della macchina virtuale GameOS, con limitazioni funzionali e prestazionali ancora non definite. Le versioni 6.xx e successive sono escluse.

Una volta avviato, il sistema espone integralmente l'hardware della console, che ricordiamo essere caratterizzato da una CPU AMD con 8 core Zen 2 e 16 thread fino a 3,5 GHz, una GPU basata su architettura RDNA 2 fino a 2,23 GHz e capacità di gestire l'uscita video fino 4K a 60 Hz via HDMI. Supportato anche il funzionamento completo delle porte USB.

Il risultato è un ambiente desktop Linux a tutti gli effetti. Il progetto include anche strumenti per il controllo delle frequenze di CPU/GPU e della curva delle ventole.

ps5-linux consente l'installazione del sistema su unità esterne o SSD M.2 (solo su firmware 4.xx), mantenendo intatto l'SSD interno della console. Questo approccio permette di separare completamente l'ambiente Linux dal sistema originale. Il controller DualSense non è supportato via Bluetooth nativo, ma può funzionare tramite dongle esterno.

Il progetto, quindi, è classificabile come softmod: Linux non sostituisce il sistema operativo della PS5 e non è previsto un dual boot tradizionale. L'exploit deve essere eseguito a ogni avvio per accedere all'ambiente Linux. Insomma, per quanto certamente avanzato e affascinante il lavoro di Nguyen rimane destinato a una nicchia: richiede competenze tecniche, hardware specifico e impone di accettare compromessi funzionali.