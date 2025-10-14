Trapela in rete la roadmap dei nuovi giochi Pokémon fino al 2030, spunta un MMO

A pochi giorni dall'uscita del prossimo titolo della saga, il mondo Pokémon torna al centro dell'attenzione a causa di un nuovo leak che avrebbe colpito Game Freak. Il noto account Centro Leaks ha condiviso online una serie di informazioni che, secondo la fonte, deriverebbero da una violazione dei file interni dello studio giapponese. Il presunto hacker sarebbe lo stesso autore del cosiddetto Teraleak dello scorso anno e avrebbe trafugato documenti che mostrano la roadmap completa dei progetti futuri legati al franchise.

Come sempre, è importante sottolineare che queste informazioni non sono ufficiali: potrebbero provenire da documenti vecchi o da progetti in fase di pianificazione preliminare. Secondo quanto riportato, alcuni file risalirebbero addirittura al 2020, quindi potrebbero non rispecchiare le attuali strategie di Game Freak o di The Pokémon Company.

Tra le indiscrezioni più interessanti figura il nuovo Pokémon Wind and Waves, che dovrebbe rappresentare la decima generazione e avere come tema centrale l'infinito. Il titolo, previsto per il 2026, includerebbe un DLC in arrivo nel 2027.

Pokémon Project Seed is not only the dream multi-region Pokémon game that people have always asked for, it also appears to be an MMO.



"Seed is a prototyping project for a next-generation online game playable by multiple people, set in a region that connects Hoenn and Sinnoh" https://t.co/JPN5tAJfr5 Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 13, 2025

Leak giochi Pokémon: in arrivo un MMO?

I file suggeriscono che nelle fasi iniziali di sviluppo il gioco prevedesse una zona centrale in stile MMO, dove i giocatori potevano incontrarsi, interagire e accedere a bacheche delle missioni.

Il leak parla anche di raid boss cooperativi e della possibilità di esplorare ambienti subacquei, un elemento mai pienamente sviluppato nei titoli principali della saga. Il datamine non si ferma qui. Secondo i documenti rubati, Game Freak starebbe lavorando anche a un nuovo capitolo della serie Pokémon Legends, ambientato nella regione di Galar, con uscita prevista dopo il 2027.

Inoltre, un progetto denominato Project Seed sembrerebbe puntare a un remake multiregionale, con l'ambiziosa idea di permettere ai giocatori di muoversi liberamente tra diverse regioni provenienti dai titoli passati. Questa dinamica lascia intendere che Game Freak possa essere al lavoro su un vero e proprio MMO ambientato nell'universo Pokémon.