Toyota sviluppa Fluorite, un motore open source per videogiochi perfetto per le console

Toyota ha presentato Fluorite, un game engine open source sviluppato da Toyota Connected North America e annunciato a FOSDEM 2026. Basato su Flutter, Dart e il renderer Filament, il motore offre grafica 3D avanzata e prestazioni adeguate alle console.

Toyota entra ufficialmente nel mondo dei motori di gioco open source con Fluorite, un nuovo game engine sviluppato dal team Toyota Connected North America, con sede a Plano, in Texas. L'annuncio è arrivato durante FOSDEM 2026 a Bruxelles, una delle principali conferenze europee dedicate al software open source. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: creare un motore "console-grade", capace di offrire esperienze interattive avanzate, inizialmente pensate per i cockpit digitali delle auto, ma potenzialmente estendibili anche a contesti videoludici più tradizionali.

Sebbene Toyota sia conosciuta soprattutto come costruttore automobilistico, il gruppo Toyota Industries opera in numerosi settori tecnologici, tra cui finanza, aerospazio, biotecnologie e smart housing. In questo ecosistema, Toyota Connected North America è il polo dedicato a dati, AI, servizi connessi e infotainment. Fluorite nasce proprio da questa visione, con l'intento di superare i limiti degli engine esistenti in termini di costi, licenze e consumo di risorse.

Dal punto di vista tecnologico, Fluorite è costruito utilizzando Flutter e il linguaggio Dart, entrambi open source e sviluppati da Google. Flutter è noto per la capacità di creare applicazioni visivamente ricche e ad alte prestazioni partendo da un'unica base di codice, mentre Dart offre caratteristiche come type safety, hot reload e compilazione efficiente. Questi elementi rendono la piattaforma adatta a esperienze interattive complesse, inclusi i giochi in tempo reale.

I dettagli tecnici di Fluorite: motore di gioco open source di Toyota

Per la grafica 3D, Fluorite si affida a Filament, il motore di rendering open source di Google basato su physically based rendering (PBR). Filament è ottimizzato per l'efficienza mobile, ma supporta un'ampia gamma di piattaforme, tra cui Android, iOS, Windows, Linux e WebGL. Grazie all'uso di API moderne come Vulkan, Fluorite è in grado di offrire illuminazione fisicamente accurata, post-processing avanzato e shader personalizzati, avvicinandosi alla qualità visiva dei motori console.

Secondo il team di sviluppo, Fluorite è il primo game engine "console-grade" completamente integrato con Flutter. Attraverso widget come FluoriteView, gli sviluppatori possono gestire più viste simultanee della stessa scena 3D e condividere lo stato tra entità di gioco e interfaccia utente, seguendo il paradigma tipico di Flutter. Questo approccio riduce la complessità e migliora la produttività.

Toyota ha spiegato di aver scartato engine noti come Unity e Unreal per il loro peso in termini di risorse e per i costi di licenza, mentre Godot è stato ritenuto troppo lento nell'avvio e impegnativo sul piano computazionale.