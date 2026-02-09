Toyota sviluppa Fluorite, un motore open source per videogiochi perfetto per le console
Toyota ha presentato Fluorite, un game engine open source sviluppato da Toyota Connected North America e annunciato a FOSDEM 2026. Basato su Flutter, Dart e il renderer Filament, il motore offre grafica 3D avanzata e prestazioni adeguate alle console.di Francesco Messina pubblicata il 09 Febbraio 2026, alle 14:01 nel canale Videogames
Toyota
Toyota entra ufficialmente nel mondo dei motori di gioco open source con Fluorite, un nuovo game engine sviluppato dal team Toyota Connected North America, con sede a Plano, in Texas. L'annuncio è arrivato durante FOSDEM 2026 a Bruxelles, una delle principali conferenze europee dedicate al software open source. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: creare un motore "console-grade", capace di offrire esperienze interattive avanzate, inizialmente pensate per i cockpit digitali delle auto, ma potenzialmente estendibili anche a contesti videoludici più tradizionali.
Sebbene Toyota sia conosciuta soprattutto come costruttore automobilistico, il gruppo Toyota Industries opera in numerosi settori tecnologici, tra cui finanza, aerospazio, biotecnologie e smart housing. In questo ecosistema, Toyota Connected North America è il polo dedicato a dati, AI, servizi connessi e infotainment. Fluorite nasce proprio da questa visione, con l'intento di superare i limiti degli engine esistenti in termini di costi, licenze e consumo di risorse.
Dal punto di vista tecnologico, Fluorite è costruito utilizzando Flutter e il linguaggio Dart, entrambi open source e sviluppati da Google. Flutter è noto per la capacità di creare applicazioni visivamente ricche e ad alte prestazioni partendo da un'unica base di codice, mentre Dart offre caratteristiche come type safety, hot reload e compilazione efficiente. Questi elementi rendono la piattaforma adatta a esperienze interattive complesse, inclusi i giochi in tempo reale.
I dettagli tecnici di Fluorite: motore di gioco open source di Toyota
Per la grafica 3D, Fluorite si affida a Filament, il motore di rendering open source di Google basato su physically based rendering (PBR). Filament è ottimizzato per l'efficienza mobile, ma supporta un'ampia gamma di piattaforme, tra cui Android, iOS, Windows, Linux e WebGL. Grazie all'uso di API moderne come Vulkan, Fluorite è in grado di offrire illuminazione fisicamente accurata, post-processing avanzato e shader personalizzati, avvicinandosi alla qualità visiva dei motori console.
Secondo il team di sviluppo, Fluorite è il primo game engine "console-grade" completamente integrato con Flutter. Attraverso widget come FluoriteView, gli sviluppatori possono gestire più viste simultanee della stessa scena 3D e condividere lo stato tra entità di gioco e interfaccia utente, seguendo il paradigma tipico di Flutter. Questo approccio riduce la complessità e migliora la produttività.
Toyota ha spiegato di aver scartato engine noti come Unity e Unreal per il loro peso in termini di risorse e per i costi di licenza, mentre Godot è stato ritenuto troppo lento nell'avvio e impegnativo sul piano computazionale.
6 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
toyota ha già vinto a mani basse
toyota ha già vinto a mani basse
Mah, potevo pensarla così fino a due anni fa, quando la mia compagna ha comprato una Yaris nuova. Ci sono troppe cose che mi fanno un po' cagare, non un ultimo il software dell'infotainment.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".