Total War: Warhammer 40K è realtà e possiamo dare una prima occhiata al gameplay

Total War: Warhammer 40,000 è stato annunciato ai The Game Awards 2025, titolo che introdurrà le battaglie su scala planetaria e interstellare. Creative Assembly ha confermato per ora quattro fazioni controllabili dal giocatore e ampia personalizzazione degli eserciti

Creative Assembly ha presentato Total War: Warhammer 40,000 durante i The Game Awards 2025 con un trailer che ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati. Sul palco è comparso anche David Harbour (Stranger Things), coinvolto direttamente nel progetto e protagonista di una breve introduzione all'universo del gioco.

Il filmato mostrato durante l'evento mette in scena gli Ultramarines impegnati contro un'orda di Orks, per poi passare a un'anteprima del gameplay ambientato in uno scenario urbano. L'inquadratura si allarga progressivamente fino a includere un'intera campagna planetaria, per poi estendersi addirittura alla scala galattica, con flotte in combattimento attraverso il sistema. Una scelta che suggerisce un'impostazione estremamente ampia rispetto ai precedenti capitoli della serie.

"Nell'Era Indomitus, la galassia è in fiamme per una guerra senza fine e la sopravvivenza di ogni anima è appesa a un filo. Prendi il comando di fazioni iconiche, personalizza la tua macchina da guerra e affronta battaglie devastanti mentre ti fai strada tra le stelle in un sanguinoso cammino di guerra" hanno scritto gli sviluppatori.

I giocatori potranno guidare quattro fazioni radicalmente diverse, ciascuna dotata di caratteristiche ispirate alla tradizione narrativa di Warhammer 40K, armamenti devastanti e war machine apocalittiche.

Le fazioni al momento confermate sono:

Space Marine: armi da guerra geneticamente potenziate, questi guerrieri sono pochi di numero ma quasi ineguagliabili in potenza. Rivestiti di armature sacre e brandendo le armi più letali dell'Imperium, ognuno colpisce con precisione devastante e inflessibile

Orki: orde brutali di distruzione, sono implacabili, innumerevoli e vivono per la guerra. Assaltando il campo di battaglia in orde infinite, brandiscono armi imprevedibili e macchine da guerra tintinnanti, il tutto guidato dal potere primordiale del WAAAGH!

Aeldari: un'antica e decadente razza xenos, che un tempo governava le stelle, ma ora si scaglia contro il proprio destino certo. Rapidi e sfuggenti, colpiscono con precisione psichica e armi eleganti, sfruttando la debolezza prima di svanire nell'ombra

: un'antica e decadente razza xenos, che un tempo governava le stelle, ma ora si scaglia contro il proprio destino certo. Rapidi e sfuggenti, colpiscono con precisione psichica e armi eleganti, sfruttando la debolezza prima di svanire nell'ombra Astra Militarum: le schiere ammassate della più grande forza combattente dell'umanità sono un baluardo di carne e acciaio. Le loro legioni di soldati marciano sotto il rombo dei carri armati e il tuono dell'artiglieria, riducendo i nemici alla rovina con furia disciplinata e pura determinazione.

Particolare attenzione è stata posta anche alla possibilità di personalizzare gli eserciti. Creative Assembly conferma che sarà possibile assegnare un nome al proprio stendardo, definire i colori sacri della fazione e applicare una vasta gamma di iconografie distintive. Le opzioni includono inoltre la definizione della filosofia di combattimento, con tratti unici, abilità tattiche ed equipaggiamento arcano.