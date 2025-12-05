Total War festeggia 25 anni: annunciato Medieval III e un misterioso nuovo capitolo

Creative Assembly ha celebrato i 25 anni di Total War annunciando Medieval 3, ora in pre-produzione, e un nuovo grande capitolo che sarà rivelato ai The Game Awards 2025. La serie approderà anche su console grazie al nuovo engine Warcore. Annunciati inoltre nuovi contenuti per Total War: Warhammer 3

Creative Assembly ha annunciato ufficialmente Total War: Medieval 3, segnando un ritorno alle radici storiche della serie in occasione del suo 25° anniversario. L'Ultimo capitolo ambientato nel Medioevo risale al 2006, e da allora il franchise ha esplorato epoche diverse e universi fantasy, tra cui la popolare trilogia di Total War: Warhammer.

Il nuovo Medieval 3 è attualmente in pre-produzione, senza una finestra di lancio definita, ma lo studio promette un'esperienza strategica più ricca e profonda, definita come "il sandbox medievale definitivo". Il titolo mira a offrire un'immersione senza precedenti nel Medioevo, con una combinazione di autenticità storica e libertà decisionale mai viste nella serie.

Creative Assembly lo descrive come la "rinascita" dei Total War storici, una dichiarazione che ha subito acceso l'entusiasmo della community dopo un periodo non semplice per lo studio, segnato dalle critiche verso Total War: Pharaoh e dalla cancellazione del progetto Hyenas.

Total War Medieval III: ulteriori novità e dettagli in arrivo

Parallelamente all'annuncio di Medieval 3, lo studio ha presentato anche importanti novità per la linea Warhammer: Total War: Warhammer 3 Lords of the End Times arriverà nell'estate 2026, introducendo quattro nuovi Lord leggendari, tra cui il celebre necromante Nagash. Inoltre, un massiccio aggiornamento gratuito chiamato "End Times Update" modificherà radicalmente la campagna, con nuovi scenari e eventi catastrofici.

Durante il livestream per il 25° anniversario, Creative Assembly ha rivelato anche Warcore, un'evoluzione del proprio engine di sviluppo, progettata per aumentare l'efficienza interna e ampliare la disponibilità dei giochi anche su PlayStation e Xbox. Questo segna un cambiamento storico per la serie, tradizionalmente legata al PC, e apre la strada a un pubblico più ampio.

Proprio grazie al nuovo engine, un altro grande capitolo della serie verrà annunciato ai The Game Awards 2025, l'11 dicembre. Si tratterà di un titolo di grande importanza, destinato sin dal lancio anche alle console. Nessun dettaglio è stato confermato, ma le speculazioni sono molte: dai rumor su Total War: Star Wars alle ipotesi su un possibile Warhammer 40.000, o addirittura su universi come Il Signore degli Anelli o Game of Thrones.