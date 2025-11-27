Tomb Raider segna due nuovi record: Lara Croft diventa l'eroina dei videogiochi più venduta di sempre

Lara Croft ottiene due Guinness World Records: è la protagonista femminile più venduta nei videogiochi, grazie ai 100 milioni di copie della serie Tomb Raider, e il personaggio con più copertine di riviste, 2300 in totale.

Lara Croft, l'iconica avventuriera della serie Tomb Raider, continua a lasciare un segno indelebile nella cultura videoludica e pop contemporanea. A quasi trent'anni dal suo debutto nel 1996, il personaggio creato da Core Design e reso celebre negli anni da Crystal Dynamics ha conquistato due nuovi e prestigiosi riconoscimenti da parte del Guinness World Records, confermando ancora una volta il suo ruolo di figura simbolo del gaming moderno.

Secondo quanto condiviso, Lara Croft è ufficialmente la protagonista femminile più venduta di sempre, grazie a un franchise che ha superato quota 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Si tratta di un traguardo straordinario, che colloca la serie Tomb Raider "molto avanti" rispetto a qualsiasi altro titolo con un'eroina femminile al centro della narrazione. Dal suo esordio poligonale al suo ultimo capitolo principale, Shadow of the Tomb Raider del 2018, Lara ha saputo reinventarsi e adattarsi ai tempi, mantenendo intatto il suo fascino e il suo impatto culturale.

Ulteriori record per Lara Croft e Tomb Raider

Ma non è tutto. Lara Croft ha conquistato anche il record per la maggior quantità di copertine di riviste dedicate a un personaggio dei videogiochi, con ben 2300 apparizioni fino all'aprile di quest'anno. Un numero impressionante che riflette la sua popolarità non solo nel mondo dei videogiochi, ma anche nella moda, nell'intrattenimento e nei media generalisti.

Dalle pagine di Newsweek a quelle di Time e The Face, Lara è stata per decenni un volto riconoscibile e influente, capace di rappresentare il videogioco fuori dai suoi confini tradizionali. Scott Amos, a capo di Crystal Dynamics, ha accolto con entusiasmo questi riconoscimenti, sottolineando l'enorme affetto che il pubblico continua a dimostrare verso l'archeologa britannica.

A suo dire, Lara è stata fonte di ispirazione per generazioni di giocatori, e il team è onorato di poter contribuire alla costruzione del suo futuro. Anche Alice Bell, editor del Guinness World Records, ha definito Lara "una vera icona del gaming", celebrandone l'importanza e la capacità di stabilire nuovi standard nel tempo.