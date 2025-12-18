Tomb Raider, primo capitolo della trilogia reboot, sbarca su iOS e Android

Tomb Raider, il capitolo reboot del 2013, debutta su iOS e Android dal 12 febbraio. La versione mobile include gioco base e 12 DLC, supporta touchscreen personalizzabile, controller e perfino mouse e tastiera

Tomb Raider si prepara ad arrivare sui dispositivi mobili. Potrebbe essere qualcosa di già sentito, ma stavolta non parliamo dei titoli originali usciti tra gli anni '90 e 2000, ma del reboot appartenente all'ultima trilogia dedicata a Lara Croft.

E non è tutto, perché stavolta non si parla solo di iOS: il gioco sarà disponibile anche sui dispositivi Android, il che dimostra che anche le proposte della concorrenza sono in grado di eseguire titoli 3D piuttosto esigenti. L'edizione per dispositivi mobili include il gioco completo e i 12 pacchetti di DLC pubblicati successivamente.

La versione mobile comprenderà upgrade aggiuntivi, costumi extra e una Tomb Challenge bonus, per un'esperienza davvero completa come su console e PC. Al centro resta la storia delle origini di Lara Croft, giovane archeologa costretta a lottare per la sopravvivenza dopo un naufragio sull'isola di Yamatai.

Secondo quanto dichiarato da Feral Interactive, studio che si è occupato del porting, il gioco è stato ottimizzato in modo approfondito, con un'interfaccia touchscreen completamente personalizzabile. Questo approccio consente di gestire sia le fasi di esplorazione e puzzle sia i combattimenti in maniera fluida. Non manca neanche il supporto ai controller e perfino a mouse e tastiera, una caratteristica rara nel panorama mobile.

Dal punto di vista tecnico, la versione mobile punta a mantenere l'impostazione originale del titolo console e PC, adattandola ai limiti hardware dei dispositivi portatili senza rinunciare a illuminazione dinamica, animazioni dettagliate e fisica ambientale.

Il gioco è già prenotabile su App Store per gli utenti iOS, mentre su Google Play Store è possibile effettuare la preregistrazione. Il prezzo, tutto sommato, risulta perfino accessibile rispetto ad altri grandi titoli portati sui dispositivi mobili: il prezzo è fissato a 15,99 euro per l'Europa.

Non è chiaro se l'intenzione sia di portare l'intera trilogia in versione tascabile o se Tomb Raider (2013) farà semplicemente da apripista agli annunci fatti ai The Game Awards che includono il remake del capitolo originale del 1996 realizzato dagli Amazon Games Studios, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, e l'inaspettato sequel di Tomb Raider Underworld del 2008 che prenderà il nome di Tomb Raider: Catalyst.