Tomb Raider Legacy of Atlantis in ritardo: il gioco è stato rinviato?
Il nuovo Tomb Raider: Legacy of Atlantis si farà attendere: secondo alcune indiscrezioni, infatti, il gioco sarebbe stato rinviato al 2027. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare nel corso del prossimo mese di giugnodi Davide Raia pubblicata il 24 Aprile 2026, alle 08:31 nel canale Videogames
Tomb Raider
Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake del primo capitolo della serie, potrebbe essere stato rinviato. Al momento, non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma le ultime indiscrezioni anticipano quelle che dovrebbero essere le tempistiche di rilascio del gioco, annunciato sul finire dello scorso anno. I piani per il futuro dovrebbero già essere stati definiti con una nuova data di lancio che potrebbe già essere stata stabilita, permettendo di pianificare al meglio la fase finale dello sviluppo. Ecco i dettagli.
Un nuovo trailer in arrivo
In occasione del Summer Game Fest, in programma tra il 5 e il 9 giugno, dovrebbe arrivare un nuovo trailer ufficiale di Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Questo trailer dovrebbe confermare lo spostamento della data di uscita del gioco, originariamente previsto per il 2026.
Il nuovo gioco dovrebbe ora arrivare il prossimo 12 febbraio 2027, andando a posizionarsi in un periodo migliore , considerando la minore concorrenza, rispetto alla parte finale del 2026, e garantendo più tempo agli sviluppatori per ultimare il prodotto e lanciarlo senza imperfezioni.
Le cause del ritardo non sono chiare e ci potrebbero essere più fattori (tecnici e commerciali) alla base della scelta (da confermare ufficialmente) di posticipare il lancio del gioco al prossimo anno.
La scelta di posticipare l'atteso remake potrebbe tradursi anche in un ulteriore ritardo: Tomb Raider: Catalyst,nuovo capitolo della serie, potrebbe arrivare soltanto nel corso del 2028 o addirittura oltre, in caso di ulteriori ritardi in sviluppo.
ðŸš¨ RUMOR ðŸš¨-- Core Design (@CoreDesign_com) April 21, 2026
According to Tombs, Teas and Trauma on Instagram, "a trusted source allegedly in direct contact with Crystal Dynamics or Flying Wild Hog suggests that Tomb Raider: Legacy of Atlantis may not release in 2026.
A new trailer could reportedly be revealed in June, with aâ€¦ pic.twitter.com/Q1mXI75k82
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