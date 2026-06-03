Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake del gioco del 1996, è stato rimandato al 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake del gioco del 1996, è stato rinviato al 12 febbraio 2027. Sviluppato con Unreal Engine 5, offrirà ambienti più aperti e nuove meccaniche esplorative. Uscirà su tutte le principali piattaforme, con edizioni speciali

Crystal Dynamics ha annunciato un rinvio per Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake del primo capitolo della saga di Lara Croft originariamente previsto per il 2026. Il nuovo periodo di uscita è stato fissato per l'inizio del 2027, come comunicato durante la presentazione PlayStation State of Play, dove è stato mostrato anche un primo gameplay realizzato in Unreal Engine 5.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Amazon Games, rappresenta una nuova interpretazione del titolo del 1996 che ha dato inizio alla storia di Lara Croft. Inizialmente annunciato con una finestra di lancio generica nel 2026, il gioco è stato ora ufficialmente riposizionato al 12 febbraio 2027.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis è costruito completamente su Unreal Engine 5 e punta a reinventare l'esperienza originale espandendo gli ambienti di gioco. Le aree, un tempo più lineari e chiuse, sono state trasformate in spazi semi-interconnessi che i giocatori possono esplorare liberamente da prospettive diverse.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis e i dettagli sulle edizioni in arrivo

Secondo quanto dichiarato dal team di sviluppo, ogni ambiente è stato progettato come un luogo realistico, ricco di segreti, collezionabili e risorse pensate per premiare l'esplorazione. Anche enigmi iconici come il puzzle degli ingranaggi sono stati ripensati e integrati in modo più organico nel mondo di gioco. Il risultato è una rappresentazione del Perù più viva e dettagliata, con una forte attenzione alla storia e all'atmosfera dei luoghi.

Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e anche sulla futura Nintendo Switch 2. Il prezzo della versione standard sarà di 59,99 dollari. È prevista anche una Deluxe Edition da 69,99 dollari, che includerà 48 ore di accesso anticipato, un costume aggiuntivo e un pacchetto DLC post-lancio.

Per i collezionisti sarà disponibile una Collector's Edition al prezzo di 199,99 dollari, che conterrà una steelbook, una statua raffigurante Lara Croft insieme a un T-Rex, un art book e altri contenuti fisici dedicati. Crystal Dynamics ha inoltre ricordato che è in sviluppo un secondo progetto legato al franchise, intitolato Tomb Raider Catalyst.