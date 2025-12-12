Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il grande ritorno dell'avventura del 1996 annunciato ai TGA

Tomb Raider: Legacy of Atlantis è il remake del primo Tomb Raider del 1996, sviluppato da Crystal Dynamics e Flying Wild Hog. Ricreato in Unreal Engine 5, ripropone il viaggio di Lara Croft tra Perù, Grecia, Egitto e Atlantide, modernizzando grafica e gameplay senza tradire lo spirito originale. Arriva nel 2026 su PC e console

La cerimonia dei The Game Awards 2025 ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni con l'annuncio ufficiale di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake moderno del primo storico capitolo pubblicato nel 1996.

Questo progetto, sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Flying Wild Hog, rappresenta un ritorno alle origini per una delle figure più iconiche del mondo videoludico: Lara Croft. Il titolo è previsto per il 2026 e arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il trailer di presentazione ha offerto un primo assaggio dell'atmosfera che caratterizzerà questa reinterpretazione.

Pur mantenendo i tratti fondamentali dell'avventura originale, Legacy of Atlantis punta a riproporre le ambientazioni e le sfide del classico con standard moderni, sfruttando pienamente la potenza dell'Unreal Engine 5. L'obiettivo degli sviluppatori è creare una versione rinnovata ma fedele, capace di restituire il senso di scoperta, pericolo e isolamento che aveva definito il debutto di Lara negli anni 90.

I dettagli dal trailer di Tomb Raider Legacy of Atlantis

Il viaggio della protagonista toccherà nuovamente alcuni dei luoghi più iconici dell'avventura originale: dalle fitte giungle del Perù, alle rovine della Grecia, dai misteriosi deserti dell'Egitto fino a una remota isola del Mediterraneo legata alla leggenda dell'Atlantide. Ogni area sarà ricostruita con un livello di dettaglio molto più elevato rispetto al passato, offrendo paesaggi suggestivi, trappole letali e nemici pronti a ostacolare il cammino della celebre archeologa.

Il fulcro della storia rimane lo Scion, un antico artefatto dotato di un potere immenso, frammentato e nascosto in luoghi remoti, protetti da pericoli naturali e antichi guardiani. Il giocatore dovrà recuperare i vari pezzi affrontando enigmi ambientali, combattimenti dinamici e sezioni platform più fluide e moderne rispetto al titolo originale.

Crystal Dynamics ha confermato di aver aggiornato il design del gioco per renderlo più accessibile e in linea con le aspettative attuali, senza però snaturare i principi di esplorazione, avventura e tensione che hanno reso il primo Tomb Raider un classico intramontabile.