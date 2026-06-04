Tomb Raider: Legacy of Atlantis, confermato l'uso di AI generativa: Crystal Dynamics esce allo scoperto

Crystal Dynamics ha confermato l'utilizzo di strumenti di IA generativa durante lo sviluppo di Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Gli asset creati artificialmente sarebbero stati impiegati solo temporaneamente e successivamente sostituiti o rifiniti da artisti umani

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo dei videogiochi continua a suscitare discussioni nell'industria, e l'ultimo caso riguarda Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Dopo la recente presentazione durante lo State of Play dedicato ai prossimi titoli PlayStation, gli sviluppatori hanno confermato che il progetto ha fatto ricorso a strumenti basati sull'AI, precisando tuttavia che il prodotto finale sarà completamente rifinito e realizzato da professionisti umani.

Durante l'evento, Sony ha mostrato un nuovo trailer del gioco, remake che riporterà sui sistemi moderni l'iconico look classico di Lara Croft, insieme a enigmi rivisitati e ambientazioni aggiornate dal punto di vista grafico. Successivamente alla presentazione ufficiale, la pagina Steam del titolo è stata aggiornata con una nuova informativa relativa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato, lo sviluppo di Legacy of Atlantis è stato supportato da strumenti di AI impiegati per generare asset temporanei e facilitare le prime fasi di esplorazione e prototipazione del progetto. Gli asset creati tramite IA sarebbero poi stati sostituiti oppure perfezionati da artisti umani per rispettare la visione creativa del gioco.

Che impatto ha avuto, per Crystal Dynamics, l'utilizzo di AI per Tomb Raider: Legacy of Atlantis?

Crystal Dynamics ha confermato ufficialmente l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa. Lo studio ha dichiarato che il proprio obiettivo è fornire agli sviluppatori maggiore creatività e flessibilità, così da realizzare esperienze di alta qualità per i giocatori.

L'adozione dell'AI generativa nei videogiochi rimane però un tema controverso. Alcuni professionisti del settore, come Tim Sweeney, ritengono che questa tecnologia farà parte di tutte le produzioni future e che non sia necessario evidenziarne l'utilizzo. Altri, come Konrad Tomaszkiewicz, sostengono invece che l'IA generativa rischi di produrre giochi privi di personalità e identità artistica.

Anche la capacità degli sviluppatori di eliminare completamente gli asset generati artificialmente è oggetto di discussione. Alcuni mesi fa, Pearl Abyss è stata costretta a scusarsi con i giocatori dopo che alcuni asset generati dall'IA, inizialmente considerati temporanei, erano rimasti nella versione finale di Crimson Desert. Una situazione analoga potrebbe generare critiche anche nei confronti di Tomb Raider: Legacy of Atlantis.