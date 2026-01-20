Tomb Raider: Catalyst, il cast si allarga, confermata la presenza di Eva La Dare

Eva La Dare ha confermato la sua partecipazione om Tomb Raider: Catalyst dopo il riconoscimento della sua voce nel trailer. L'attrice, nota per Resident Evil 5 e Street Fighter, si unisce ad Alix Wilton Regan

Il cast di Tomb Raider: Catalyst continua ad arricchirsi. Dopo le indiscrezioni nate dall'ascolto del trailer di presentazione pubblicato lo scorso mese, è arrivata la conferma ufficiale: Eva La Dare farà parte del nuovo capitolo della storica saga di Crystal Dynamics. L'attrice lo ha rivelato personalmente sui social, rispondendo ai fan che avevano riconosciuto la sua voce nel filmato: "Le vostre orecchie sono davvero buone!", ha scritto con entusiasmo.

Pur confermando il suo coinvolgimento, La Dare non ha potuto svelare dettagli sul personaggio che interpreterà in Tomb Raider: Catalyst, limitandosi a dichiarare: "Non posso dire altro per ora, ma sono felicissima di far parte di questo franchise leggendario". Un'affermazione che lascia spazio a molte speculazioni sul ruolo che l'attrice potrebbe ricoprire nella nuova avventura di Lara Croft.

Eva La Dare è una voce molto conosciuta nel panorama videoludico. Tra i suoi ruoli più celebri figura Sheva Alomar in Resident Evil 5, uno dei personaggi più iconici della serie Capcom, oltre a Elena in diversi capitoli di Street Fighter. La sua esperienza in produzioni di alto profilo rende il suo ingresso nel mondo di Tomb Raider particolarmente significativo, soprattutto in un momento di rinnovamento per la saga.

Tomb Raider: Catalyst e ulteriori dettagli sulla serie

Tomb Raider: Catalyst segna infatti una fase di transizione importante anche per il personaggio principale. Alix Wilton Regan ha raccolto il testimone di Camilla Luddington, che ha dato voce a Lara Croft per oltre dieci anni nella cosiddetta Survivor Trilogy.

Lo scorso mese, Luddington ha salutato ufficialmente il personaggio con un messaggio carico di emozione, ricordando quel decennio come "un'avventura che non dimenticherò mai" e dichiarandosi orgogliosa del lavoro svolto.

Dal punto di vista narrativo, Tomb Raider: Catalyst porterà Lara Croft in India settentrionale, dove si troverà a fronteggiare le conseguenze di un cataclisma mitologico che ha liberato antichi segreti e risvegliato misteriose forze pronte a difenderli. L'ambientazione promette un mix di esplorazione, mistero e folklore, elementi da sempre centrali nell'identità della serie.