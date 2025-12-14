Tomb Raider Catalyst è il sequel che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo quasi 20 anni

Crystal Dynamics conferma che Tomb Raider: Catalyst sarà ambientato subito dopo Tomb Raider: Underworld. Catalyst, inoltre, proporrà un'avventura inedita accessibile sia a chi ha seguito la saga dagli esordi sia a chi giocherà Tomb Raider per la prima volta

Crystal Dynamics ha definito con precisione la collocazione temporale di Tomb Raider: Catalyst, uno dei due progetti dedicati a Lara Croft annunciati ai The Game Awards. Accanto al remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake del primissimo episodio per PS1 previsto nel 2026, Catalyst arriverà nel 2027 come capitolo del tutto inedito.

La trilogia reboot degli ultimi anni ha raccontato le origini della protagonista, ma Catalyst non proseguirà su quella linea. Will Kerslake, game director di Crystal Dynamics, ha spiegato che il nuovo titolo si inserisce dopo gli eventi di Tomb Raider: Underworld e chiuderà un capitolo di Lara Croft lasciato in sospeso dal 2008.

Il team descrive una protagonista ormai esperta, consapevole del proprio ruolo e pronta a esplorare nuovi territori. Tuttavia, Kerslake ha spiegato che questo non significa necessariamente aver giocato a Underworld o altri capitoli precedenti.

"È importante sapere che questo è un nuovo capitolo di Tomb Raider. Quindi, sia che abbiate seguito Lara fin dall'inizio, sia che questo sia il vostro primo gioco di Tomb Raider, Tomb Raider: Catalyst è stato progettato per essere un'avventura a sé stante, che può essere apprezzata da tutti"

La nuova spedizione porterà la protagonista nel nord dell'India, dove una struttura antichissima è riemersa dopo secoli di silenzio. Le rovine nascondono segreti che altri cacciatori di reliquie intendono reclamare, dando vita a un intreccio di puzzle ambientali, sezioni di arrampicata, salti e sparatorie che richiamano gli elementi più tradizionali della serie.

Con Legacy of Atlantis in arrivo nel 2026 e Catalyst nel 2027, Crystal Dynamics sembra voler chiudere  almeno per il momento  con l'ultima trilogia e tornare a piè pari alle radici di Tomb Raider, prima con una riproposizione dello storico capitolo da cui tutto ha avuto inizio, per poi riprendere un filone che, probabilmente, si è interrotto prematuramente.