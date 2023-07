TMNT: Mutant Mayhem e il controller Xbox aromatizzato alla pizza: ecco come vincerlo

Un'idea piuttosto insolita quella di Microsoft e Paramount Pictures per sponsorizzare il nuovo film dedicato alle Tartarughe Ninja: un controller per Xbox all'odore di pizza. Quattro di queste particolarissime (e rarissime) edizioni sono state messe in palio in un'estrazione per pubblicizzare Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem in uscita il 2 agosto negli Stati Uniti.

Quella tra Paramount e Microsoft è una collaborazione che già vanta un controller in edizione speciale, quello dedicato a Sonic the Hedgehog 2. Tuttavia, nessuno mai aveva pensato di "aromatizzare" un pad per giocare ai videogiochi.

La periferica in questione, naturalmente, è stata personalizzata già nella colorazione: la superficie sfoggia un design che ricorda il formaggio filante mentre cola verso in basso su un'enorme fetta di pizza. Non manca anche qualche immagine iconica e una delle tartarughe disegnate a lato. Tuttavia, a spiccare è la parte superiore a forma di fetta di pizza vera e propria.

the pizza party never stops with these guys🍕



follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers!



be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US!



ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yru pic.twitter.com/h6P3sjcvu7 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 24, 2023

In realtà Microsoft ha spiegato che si tratta di un diffusore di aroma. "Soddisfa la tua fame di calci nel sedere con il primo controller al mondo al profumo di pizza. Progettati per offrire l'odore dell'amato pasto delle Tartarughe all'interno del gioco, questi esclusivi Xbox Wireless Controller sono dotati di un diffusore aromatico incorporato a forma di una fetta di deliziosa New York'za".

Sfortunatamente non sappiamo quale sia il gusto della pizza, ma speriamo fortemente che sia ispirato a uno di quelli assurdi e amati dalle Tartarughe, come burro d'arachidi e vongole. Ad ogni modo, per la gioia degli utenti nostrani, anche i residenti in Italia possono partecipare all'estrazione.

Per avere una chance di ottenere uno di questi fantastici controller è sufficiente seguire l'account di Xbox Game Pass e retwittare il post con l'hashtag #XboxTMNTMoviesweepstakes. La partecipazione dovrà avvenire entro il 18 agosto ed è aperta ai soli maggiorenni.