THQ Nordic conferma il ritorno del Digital Showcase: l'evento si terrà ad agosto

THQ Nordic terrà il Digital Showcase 2026 il 7 agosto, mostrando aggiornamenti e novità su Titan Quest 2, Wreckfest 2, Way of the Hunter 2, Expeditions: Samurai e altri giochi. L'azienda promette anche rivelazioni molto attese, mentre cresce l'attesa per un possibile ritorno di Darksiders 4

THQ Nordic ha annunciato ufficialmente il ritorno del proprio evento digitale annuale. Il THQ Nordic Digital Showcase 2026 si svolgerà il 7 agosto alle ore 12:00 PT (21 ora italiana) e offrirà una panoramica sulle produzioni attualmente in sviluppo presso l'editore, con aggiornamenti, annunci e nuove informazioni dedicate ad alcune delle sue proprietà intellettuali più conosciute.

L'azienda ha anticipato che durante la trasmissione verranno presentate novità relative a diversi giochi già annunciati. Tra i titoli confermati figurano Way of the Hunter 2, Wreckfest 2, The Guild: Europa 1410, Expeditions: Samurai, Fatekeeper, The Eternal Life of Goldman e Titan Quest 2.

Particolare attenzione potrebbe essere riservata ai progetti che si trovano attualmente in accesso anticipato. Titan Quest 2, Wreckfest 2 e Fatekeeper potrebbero infatti ricevere aggiornamenti significativi durante l'evento. Nel caso di Fatekeeper potrebbero essere illustrati i prossimi contenuti in arrivo, mentre per gli altri due titoli non è esclusa la possibilità di conoscere ulteriori dettagli sulle finestre di lancio definitive.

Ulteriori dettagli sull'evento showcase di THQ Nordic

THQ Nordic ha inoltre promesso annunci molto attesi e nuove presentazioni dedicate ad alcune delle sue serie più apprezzate dal pubblico. Sebbene la società non abbia fornito ulteriori dettagli, questa dichiarazione ha immediatamente acceso le speculazioni tra gli appassionati.

Tra i nomi che potrebbero attirare maggiore interesse figura Darksiders 4, annunciato lo scorso anno per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si tratta di uno dei progetti più richiesti dai fan e molti sperano di poter vedere nuove immagini o informazioni durante lo Showcase. Tuttavia, non è ancora chiaro se il gioco sia pronto per una presentazione approfondita o se il suo sviluppo sia ancora in una fase iniziale.

L'evento di agosto rappresenterà comunque solo uno dei momenti più importanti dell'estate per il settore videoludico. Poche settimane dopo, infatti, prenderà il via Gamescom 2026, la grande manifestazione tedesca (ed europea) dedicata ai videogiochi.