The Witcher, in arrivo anche un gioco multiplayer free to player?

Nuovi dettagli sul progetto Sirius di CD Projekt RED suggeriscono l'arrivo di un gioco multiplayer free-to-play ambientato nell'universo di The Witcher. Il titolo, previsto per PC e dispositivi mobile, dovrebbe essere un prequel della saga, con creazione del personaggio, missioni cooperative e combattimenti basati sulle scuole dei Witcher.

CD Projekt RED sta lavorando a diversi progetti. Tra questi, oltre a The Witcher 4, che punterà a stupire con il suo comparto grafico, c'è spazio anche per Sirius, nome in codice con cui viene identificato, stando a diversi rumor, un nuovo gioco multiplayer free to play ambientato nell'universo narrativo di The Witcher.

Il progetto è ancora in sviluppo e dovrebbe arrivare, nel corso del prossimo futuro. Il gioco dovrebbe essere rilasciato su PC e dispositivi mobile. Dalle prime informazioni emerse da un nuovo report, il gioco sarà ambientato nel 1230, risultando un prequel degli altri episodi della serie videoludica..

Le prime informazioni sul nuovo The Witcher

Il nuovo gioco di The Witcher sarà orientato sul multiplayer e sarà free to play (ma non mancheranno, naturalmente, le opzioni che consentiranno a CD Projekt RED di monetizzare). Il gameplay si dovrebbe basare su un sistema di missioni mirate all'eliminazione di mostri, considerando varie ambientazioni dell'universo narrativo.

Il combattimento si baserà su un sistema di abilità, legate a varie scuole dei Witcher, e su meccaniche mirate a premiare i giocatori più abili e reattivi. Per differenziare al massimo l'esperienza di gioco, inoltre, saranno integrate varie opzioni di personalizzazione. I videogiocatori avranno la possibilità di creare il proprio Witcher per poi avventurarsi in tante missioni differenti.

Per il momento, non ci sono ulteriori informazioni sul progetto di CD Projekt RED. Lo sviluppo continua e ulteriori dettagli in merito potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Il lancio, in ogni caso, non sarebbe imminente.