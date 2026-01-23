The Witcher 4: per sviluppo e marketing spesi oltre gli 800 milioni di dollari

Secondo l'analista Mateusz Chrzanowski, CD Projekt RED spenderà oltre 800 milioni di dollari per The Witcher 4 tra sviluppo e marketing. Previsti grandi investimenti anche per il sequel di Cyberpunk 2077 e un nuovo DLC di The Witcher 3

Lo sviluppo di The Witcher 4 potrebbe diventare uno dei più costosi nella storia dei videogiochi. Secondo un'analisi pubblicata da Strefa Inwestorów e ripresa da diverse fonti internazionali, l'analista di Noble Securities Mateusz Chrzanowski stima che CD Projekt RED spenderà oltre 800 milioni di dollari complessivi tra sviluppo e marketing per il nuovo capitolo della celebre saga fantasy.

Nel dettaglio, Chrzanowski prevede un budget di sviluppo pari a 1,4 miliardi di zloty polacchi, equivalenti a circa 388 milioni di dollari. A questa cifra andrebbe aggiunto un investimento simile per la promozione globale del gioco, portando il totale a superare ampiamente la soglia degli 800 milioni. Una cifra che riflette non solo l'ambizione del progetto, ma anche l'enorme aspettativa commerciale e mediatica che circonda il ritorno dell'universo di The Witcher.

L'analista ha inoltre condiviso previsioni sui costi di altri titoli targati CD Projekt. In particolare, il sequel di Cyberpunk 2077, noto internamente come Project Orion, potrebbe raggiungere un costo di sviluppo di circa 1,5 miliardi di zloty (circa 416 milioni di dollari). Una parte significativa di questo budget sarebbe legata alla presenza, ancora non confermata ufficialmente, di modalità multiplayer. Sempre secondo Chrzanowski, la finestra di lancio di Orion sarebbe stata spostata al quarto trimestre del 2030.

Oltre allo sviluppo di The Witcher 4, si attendono novità sul DLC di The Witcher 3

Parallelamente, tornano a farsi insistenti le voci su un nuovo DLC per The Witcher 3: Wild Hunt, che l'analista definisce "al 100% in arrivo". Questa previsione si basa anche sul programma di incentivi aziendali di CD Projekt, che risulterebbe in deficit di circa 700 milioni di zloty, una cifra che potrebbe essere colmata proprio con l'uscita di nuovi contenuti a pagamento.

Il DLC, secondo le stime, potrebbe uscire a maggio, vendere 11 milioni di copie in un anno e avere un budget di sviluppo relativamente contenuto, intorno ai 52 milioni di zloty (circa 14,5 milioni di dollari). Per quanto riguarda l'ambientazione, le indiscrezioni parlano di Zerrikania, a est di Nilfgaard, o in alternativa Kovir, anche se si tratta di informazioni risalenti alle prime fasi di sviluppo e potenzialmente soggette a cambiamenti.

Infine, CD Projekt RED ha recentemente chiarito la propria posizione sull'uso dell'intelligenza artificiale. Il co-CEO Michal Nowakowski ha sottolineato che l'azienda non intende ridurre il personale a causa dell'AI.