The Witcher 3: un DLC nel 2026 potrebbe portarci nella misteriosa Zerrikania

Nel 2026, The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe tornare sorprendentemente sotto i riflettori con un DLC narrativo inedito, a oltre dieci anni dall'uscita originale del gioco. Secondo una serie di voci sempre più insistenti provenienti dalla Polonia, CD Projekt Red starebbe lavorando a una nuova espansione ambientata in una regione mai esplorata direttamente nei videogiochi: Zerrikania.

Le prime speculazioni sono nate dalle dichiarazioni di Borys Niepielak, fonte considerata affidabile nell'industria videoludica polacca, successivamente rafforzate da un'analisi di Noble Securities. A queste si è aggiunto un recente report di IGN Poland, che ha riportato come alcuni sviluppatori di CD Projekt Red abbiano in passato espresso interesse per l'ambientazione di Zerrikania. Sebbene non si tratti di informazioni del tutto nuove, la loro ricomparsa in questo momento appare significativa.

Zerrikania è una vasta regione umana situata a est dei Regni Settentrionali e dell'Impero Nilfgaardiano. Nei libri di Andrzej Sapkowski viene descritta come una terra esotica e selvaggia, caratterizzata da due immense foreste: una collocata in un profondo canyon e l'altra ai piedi delle Montagne di Fuoco. Un contesto che si presterebbe perfettamente a un DLC open-world ricco di esplorazione e pericoli.

Il DLC di The Witcher 3 potrebbe portare anche nuovi contenuti cosmetici

Il luogo non è del tutto sconosciuto ai fan della saga. In The Witcher 3, il personaggio di Letho può menzionare Zerrikania come destinazione di fuga al termine della missione "Spettri del passato", mentre alcuni contenuti cosmetici richiamano direttamente l'estetica della regione. Dettagli che, col senno di poi, potrebbero sembrare anticipazioni sottili.

Dal punto di vista narrativo, Zerrikania è famosa soprattutto per il suo legame con i draghi, venerati come divinità dalla popolazione locale. Tuttavia, le creature non sono sempre pacifiche, lasciando spazio a conflitti che richiederebbero l'intervento di uno o più witcher.

CD Projekt Red, dal canto suo, mantiene la linea ufficiale del silenzio, dichiarando di non commentare rumour o speculazioni. Dopo Phantom Liberty nel 2023 e il successo continuo di Cyberpunk 2077, un ritorno a The Witcher 3 non appare del tutto improbabile. Resta ora da capire se queste voci si trasformeranno in realtà.