The Witcher 3: CD Projekt annuncia l'espansione 2027 dopo un leak accidentale, requisiti PC aggiornati

The Witcher 3: CD Projekt annuncia l'espansione 2027 dopo un leak accidentale, requisiti PC aggiornati

CD Projekt Red conferma ufficialmente Songs of the Past, la terza espansione di The Witcher 3: Wild Hunt in uscita nel 2027. L'annuncio arriva dopo un leak sul RED Launcher. Windows 10 e HDD non più supportati

di pubblicata il , alle 13:58 nel canale Videogames
CD Projekt RedThe Witcher
 

CD Projekt Red ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su una nuova espansione di The Witcher 3: Wild Hunt, con il titolo Songs of the Past e data di uscita prevista per il 2027. La notizia è trapelata accidentalmente sul RED Launcher della compagnia polacca, quando ha costretto a un annuncio anticipato rispetto alla pianificazione originale per i REDstreams del giorno dopo.

Si tratta della terza espansione del gioco, dopo Hearts of Stone e Blood and Wine del 2016. Lo sviluppo è affidato a Fool's Theory, studio veterano che ha già lavorato sul Witcher 3 originale.

The Witcher 3: Songs of the Past

Requisiti di sistema aggiornati

Con Songs of the Past, CD Projekt aggiorna i requisiti minimi per PC:

OS: Windows 11 64-bit, Windows 10 non più supportato RAM: 12 GB Storage: 70 GB su SSD, HDD non più supportato GPU: GTX 1660 o RX 5500 XT 8GB con 6 GB VRAM CPU: Ryzen 5 2600 o Core i5-8400 API: DirectX 12 esclusivo

Alcuni giocatori si sono svegliati oggi con il post di annuncio di Songs of the Past sul loro RED Launcher, e ovviamente la cosa si è poi diffusa su internet molto rapidamente. "Stiamo attualmente co-sviluppando l'espansione con Fool's Theory e condivideremo maggiori dettagli a fine estate, quindi restate sintonizzati."

Le espansioni di The Witcher 3 arricchiscono profondamente la storia di Geralt: in Hearts of Stone, lo strigo affronta il misterioso Gaunter O'Dimm e il tragico destino dellimmortale Olgierd von Everec, in una cupa vicenda di desideri e conseguenze. In Blood and Wine, invece, si sposta nella luminosa Toussaint per indagare su una serie di omicidi legati a un oscuro segreto, in unavventura più ampia e conclusiva che introduce nuove meccaniche e una regione completamente esplorabile.

Secondo recenti indiscrezioni, la nuova espansione di The Witcher 3 potrebbe portare Geralt nella remota e misteriosa Zerrikania, una regione esotica mai esplorata nei videogiochi, dominata da foreste impenetrabili e paesaggi selvaggi. Qui, lo strigo potrebbe trovarsi coinvolto in antichi conflitti legati al culto dei draghi, venerati come divinità ma spesso fonte di pericolo, in un'avventura open-world ricca di esplorazione, nuove creature e segreti. Resterà da verificare il successo dell'iniziativa dopo tutti questi anni senza nuove espansioni.

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1 Commenti
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Ale55andr027 Maggio 2026, 15:01 #1
"Resterà da verificare il successo dell'iniziativa dopo tutti questi anni senza nuove espansioni."

Siate seri per cortesia, venderà come il pane. La data di uscita, praticamente un anno (dubito uscirà 1 1 2027) e dover addirittura aspettare la fine di questa estate anche solo per info, è però ridicolo

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