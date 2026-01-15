The Sims entra in una nuova era, ma l'acquisizione di EA non minerà i valori della serie

Maxis ha condiviso un lungo post che analizza il futuro dell'intero Franchise di The Sims. Dopo l'acquisizione da parte del Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita, lo studio ha dissipato le preoccupazioni in merito ai valori che hanno mosso il gioco fino ad oggi

Con l'ingresso nel 2026 e a 26 anni dall'esordio del franchise, The Sims si appresta a entrare in una nuova fase. Ad annunciarlo è stato il team di Maxis con un lungo post sul sito ufficiale del gioco. Lo sviluppatore ha offerto una panoramica sullo stato e sul futuro della serie in cui chiarisce quattro punti fondamentali.

Maxis apre il post con i valori fondamentali con i quali, da sempre, The Sims è stato sviluppato. Dopo l'approvazione dell'acquisizione da parte del PIF (Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita), molti fan hanno espresso preoccupazione sul futuro del gioco che promuove inclusività, diversità, libertà e condivisione. Valori che, in quell'area geografica, sono spesso ostacolati.

A tal proposito, la software house ha chiarito che nulla cambierà: il franchise manterrà fede ai propri valori così da coinvolgere tutte le persone che desiderano approcciarsi al mondo di The Sims con la stessa libertà di scelta che da sempre caratterizza il simulatore.

Sul piano dei contenuti, Electronic Arts conferma che la simulazione di vita single player mantiene un ruolo centrale nella serie. Oltre metà del team lavora attivamente su esperienze dedicate a PC e console, con l'obiettivo di garantire continuità e profondità. In questo contesto, The Sims 4 resta un progetto vivo, con supporto attivo e miglioramenti costanti già pianificati.

Parallelamente, Maxis parla della prossima fase evolutiva della serie, anche se non entra nei dettagli. Il post non sembra confermare un nuovo capitolo, anzi mantiene The Sims 4 come punto di riferimento per i giocatori su PC e Console. Piuttosto, lo sviluppatore pare voglia espandere l'esperienza su più piattaforme e con formule diversificate.

Uno dei punti più rilevanti riguarda Project Rene. Il progetto ha cambiato impostazione nel corso dello sviluppo e oggi viene descritto come un life simulator social e multiplayer, concepito con un approccio mobile-first. È evidente, quindi, che non rappresenti un erede di The Sims 4, ma un'esperienza diversa e complementare dedicata ai dispositivi mobili e orientata al multigiocatore, piuttosto che a una simulazione single player plasmata dal singolo utente.

Per quanto riguarda l'anno in corso, Maxis ha annunciato numerose fasi di playtest in cui i giocatori potranno conoscere e provare in anteprima i potenziali nuovi contenuti. Lo studio, infatti, sottolinea che non tutto ciò che verrà implementato nella fase di test si tradurrà in un prodotto finale. Questo perché il parere della community sarà determinante per decidere quali contenuti integrare e quali invece lasciare indietro.

Insomma, per il momento, il cambio di amministrazione non sembra aver influenzato in alcun modo gli sviluppatori. Questo non significa che non accada in futuro, ma almeno per un po' gli utenti possono dormire sonni tranquilli perché non ci saranno variazioni nel modo in cui Maxis ha sempre fatto le cose.