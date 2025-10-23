The Outer Worlds 2: RPG vecchio stile, ora anche in terza persona

The Outer Worlds 2 arriva il 29 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, e sarà disponibile al lancio su Game Pass. Obsidian Entertainment ha creato un sequel che trasporta i giocatori sulla colonia di Arcadia, nei panni di un agente del Direttorato Terrestre, con il compito di indagare su misteriose fratture spaziali. Il gioco mantiene l'impianto RPG basato sulle scelte e l'esplorazione, eppure introduce l'attesa prospettiva in terza persona come opzione fissa, arsenali espansi e un netto aumento del focus sull'azione

The Outer Worlds 2, svelato ai The Game Awards 2024, è pronto a imprimere un nuovo corso nel genere RPG fantascientifico. Il titolo è un seguito autonomo del capitolo del 2019 e si prepara a lanciare i giocatori verso una nuova esperienza interstellare, pubblicata da Xbox Game Studios.

Parliamo di un titolo Obsidian Entertainment. Sarò molto onesto con voi: recentemente, fra tutti i giochi proposti da Xbox, molti dei quali frutto delle sue acquisizioni, gli unici che riesco a giocare con un certo trasporto sono proprio quelli di Obsidian. Questo dipende principalmente dalla mia predisposizione verso i giochi di ruolo a mondo aperto dove si possono prendere decisioni che incidono fortemente sul destino di personaggi e situazioni. Negli ultimi anni, soprattutto Pentiment mi ha colpito a tal punto da non poter più dimenticare quella impostazione di gioco e quella storia, ma una menzione va certamente fatta anche alla serie Pillars of Eternity.

Detto questo, l'ultima ondata di titoli Obsidian per Xbox (la software house è stata acquisita da Microsoft nel 2018) si caratterizza per un unico filo conduttore: non sono giochi che eccellono per la componente tecnica, al punto che si può dire che la software house dà la sensazione di procedere piuttosto speditamente su grafica e aspetti tecnici per concentrarsi sulle storie. Anche dal punto di vista delle meccaniche da gioco di ruolo, questi titoli - di cui l'ultimo esempio è Avowed - si contraddistinguono per una struttura basilare, quasi un pretesto ruolistico per far vivere una storia.

Ed è qui che andiamo al punto: realizzare un RPG per Obsidian è un pretesto per raccontare una storia. E, dentro, permettere al giocatore di prendere qualsiasi tipo di decisione. In queste storie troviamo di tutto: aspetti tragici, profondi e significativi, momenti di ilarità, personaggi sopra le righe e personaggi tormentati. The Outer Worlds, in particolare, propone un mondo fantascientifico imperniato da tecnologie improbabili e personaggi buffi, quasi a costituire una sorta di incrocio tra Star Trek, BioShock e Starfield.

Il giocatore deve affrontare una serie di mondi alieni, ognuno con le proprie difficoltà sociali e con governi più o meno dispotici rispetto ai quali bisogna eliminare o annientare la tirannia. Il tutto all'interno di un contesto in cui convivono varie fazioni in lotta fra di loro: Direttorato Terrestre, Protettorato, Soluzioni della Zia, Ordine dell'Ascendente, Sub Rosa e altre. Il giocatore può portare a termine missioni per l'una o per l'altra, il che comporta ripercussioni sulla reputazione che acquisisce agli occhi di ciascuna di loro. Essere ben visti da una certa fazione sblocca opzioni di dialogo, accesso a oggetti rari e a missioni speciali.

La base della struttura da gioco di ruolo, come detto, è molto semplice. A ogni livello il giocatore sblocca abilità e vantaggi, che gli facilitano la vita in certi aspetti come la furtività, l'hacking di dispositivi informatici, l'uso di armi da fuoco e da mischia, lo scassinamento, l'uso di esplosivi, la medicina, la scienza, l'osservazione, l'eloquenza e il comando. Ad accompagnare il giocatore nelle missioni ci sono anche dei compagni, che possono essere usati strategicamente all'interno delle tattiche da RPG, ad esempio con funzioni di tank o di healing. Portando a termine le missioni facoltative associate alla storia dei compagni, inoltre, si sbloccano potenziamenti riservati a loro, che ne modificano l'aspetto estetico e la resa in battaglia.

La componente della furtività è cruciale in The Outer Worlds 2, visto che portare a termine le missioni senza sporcarsi le mani consente di risparmiare risorse e rende più facile la vita del giocatore, che altrimenti è chiamato ad affrontare insidie con livello di esperienza sensibilmente più alto al suo. Se la furtività fallisce, allora ci si può fare strada a suon di proiettili. Rispetto al suo predecessore, TOW 2 ha una più spiccata componente da sparatutto in prima persona ed è leggermente più agile ad armi spianate, per quanto rimanga nella sostanza un RPG.

Oltre alle abilità dei compagni, che il giocatore stesso può decidere quando lanciare, ci sono strumenti in possesso del giocatore che possono tornare utili nei combattimenti. Il dispositivo di dilatazione tattica del tempo rallenta gli avversari ma non il personaggio interpretato dal giocatore. Lo smaterializzatore della Zia, invece, causa danni da corrosione su brevissime distanze e scoglie i cadaveri, in modo da evitare che altri li trovino e agiscano di conseguenza. È quindi utile soprattutto quando si agisce in furtività. Il dispositivo distraente, poi, consente di richiamare l'attenzione di tutti i presenti in una certa area, in modo da poter imbastire tattiche diversive durante le azioni furtive. Quanto alle armi, ciascuna di esse richiede un preciso tipo di munizione, il che crea un'economia delle munizioni, da acquistare o "craftare" negli appositi banchi di lavoro. In questi ultimi si possono creare anche modifiche e potenziamenti per armi ed equipaggio, per il personaggio interpretato dal giocatore e per i compagni. Inoltre, sulla base delle proprie decisioni il giocatore potrà anche acquisire dei difetti: ad esempio, diluire i punti abilità su tante voci ci consentirà di disporre di più punti abilità da assegnare ogni volta che saliamo di livello, ma al contempo renderà più difficile massimizzare una specifica abilità.

Gameplay: un cambiamento di prospettiva

Il sistema di gioco eredita la struttura in prima persona tipica dell'RPG d'azione, introducendo però una marcata evoluzione per la serie: la possibilità di giocare interamente in terza persona. Questa opzione, assente nel predecessore salvo brevi sequenze, rappresenta un cambiamento epocale nell'approccio visivo al titolo.

Obsidian garantisce un livello di grafica migliore e un maggiore focus sull'azione. I giocatori alternano fasi di combattimento corpo a corpo e con armi da fuoco, stealth e momenti di dialogo. A livello di dotazione, troviamo una quantità di equipaggiamenti ancora più ampia, con una selezione espansa di armi e la presenza di nuove, inedite creature da affrontare.

Trama e ambientazione: Arcadia e le Megacorporazioni

La nuova ambientazione è la colonia di Arcadia, un sistema stellare che è stato invaso da una megacorporazione. Questo luogo, isolato e prospero, è il fulcro della tecnologia Skip Drive. Il giocatore assume il ruolo di un agente del Direttorato Terrestre, l'ente amministrativo che coordina i rapporti con la Terra, con la missione di indagare sull'origine di fratture nello spazio-tempo. Tali fratture hanno isolato le colonie e minacciano l'intera galassia.

La trama si sviluppa attorno a un conflitto tra fazioni: il Protettorato, governo totalitario detentore del monopolio sul viaggio superluminale (Skip Drive), e le Soluzioni della Zia, una megacorporazione che ha invaso Arcadia. Lo scopo delle Soluzioni della Zia, in opposizione al Protettorato, è ottenere il controllo del monopolio per dominare le rotte interstellari. Il giocatore può personalizzare il personaggio, il suo equipaggiamento e approfondire i rapporti con l'equipaggio, definendo la narrazione ramificata tramite il sistema di dialogo ad albero.

La scintilla che dà il via all'intreccio riguarda il sabotaggio eseguito da un agente, Augustine de Vries, apparentemente in combutta con l'Ordine dell'Ascendente, una struttura scientifica con una serie di ramificazioni di natura religiosa al suo interno. Loro seguono l'Equazione Universale, la regola che stabilisce le interazioni fra tutte le forme viventi dell'universo. Se de Vries ha sempre agito nell'interesse della scienza, improvvisamente sembra essere stata corrotta da una delle istanze religiose dell'Ordine e agisce irrazionalmente. Questo causa una frattura che lascia alla deriva nello spazio il Comandante del Direttorato interpretato dal giocatore e la stessa de Vries. Quando il Comandante si sveglia dall'ibernazione 10 anni dopo si ritrova in una galassia molto diversa da come la ricordava, e vuole scoprire le ragioni alla base del tradimento di De Vries. Si mette, quindi, sulle tracce dei colleghi cospiratori di de Vries e, sabotando i loro piani, spera di danneggiare la loro rete di supporto e di scoprire dove si trova attualmente. Solo comprendendo le motivazioni più radicate alla base del modo di ragionare dell'Ordine il giocatore potrà dipanare il mistero e scoprire perché de Vries ha agito in quel modo.

Sviluppo e retroscena narrativi

Lo sviluppo di The Outer Worlds 2 è iniziato nel 2019, poco dopo il primo capitolo. Tim Cain, co-regista del primo gioco, è rimasto coinvolto come consulente creativo durante la produzione. Un elemento di background narrativo interessante è il suo posizionamento in un futuro alternativo, in cui la mancata morte del Presidente McKinley nel 1901 ha evitato lo scioglimento dei grandi trust. Questo ha creato una società iper-corporativa e classista, dominata dal potere delle megacorporazioni.

Specifiche tecniche e dettagli commerciali

La data di uscita è fissata per il 29 ottobre 2025. Sviluppato da Obsidian Entertainment, The Outer Worlds 2 godrà di una diffusione multi-piattaforma simultanea, arrivando su PC (Windows, Steam, Battle.net), Xbox Series X|S e PlayStation 5. Una decisione editoriale degna di nota riguarda la disponibilità: il gioco sarà subito accessibile agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass sin dal giorno di debutto (D1).

Il gioco si basa su Unreal Engine 5 e abbiamo rinvenuto prestazioni soddisfacenti durante le nostre prove, con solo qualche sporadico rallentamento in concomitanza di grandi spazi aperti. Con la nuova inquadratura in terza persona - disponibile a ridosso delle spalle del personaggio e da più lontano - si apprezzano anche buone animazioni e una fluidità generale tutto sommato sufficiente. La grafica è molto colorata, così come ci hanno abituato le ultime produzioni Obsidian, con inserti a metà strada tra il fantasy e la fantascienza.

Per concludere, quindi, The Outer Worlds 2 è ancora una volta un RPG classico, all'interno di una struttura di gioco che dà la sensazione di fungere da pretesto per raccontare una storia a tratti folle, a tratti seriosa. Per i giocatori che amano potenziare il personaggio e vedere le conseguenze alle proprie scelte, ma che non disdegnano la componente stealth o da sparatutto in prima persona, The Outer Worlds 2 è sicuramente un'esperienza da non perdere.