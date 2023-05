The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno spettacolosu PC

Il piccolo canale YouTube xyz2theb ha condiviso un video che mostra il nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eseguito su PC. Il gioco raggiunge una risoluzione di 8K e un framerate fino a 60 fps, garantendo un'esperienza di gioco di gran lunga superiore a quella ottenibile su Nintendo Switch.

Naturalmente, il titolo è stato emulato attraverso Yuzu: inutile dire che l'emulazione è legale solo se si possiede una copia originale del gioco. Nel caso specifico, il titolo non è stato rilasciato su PC ed è quindi proprio la versione per Nintendo Switch a essere eseguita.

Va comunque sottolineato che l'utente ha utilizzato un computer di fascia alta equipaggiato con un processore Intel Core i9-13900K, una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 e ben 64 GB di memoria RAM. Insomma, la potenza di calcolo va ben oltre quella di Switch così come il costo della piattaforma che supera di gran lunga quello della console.

In ogni caso si tratta di un esperimento interessante che mette ulteriormente in luce i limiti di una console che si appresta a concludere il suo ciclo di vita. Nintendo Switch è sul mercato da quasi 7 anni e il nuovo Zelda ha evidenziato qualche difficoltà su un hardware che non hai mai brillato per prestazioni, con scene in cui il framerate scende addirittura sotto i 20 fps.

Detto questo, vi lasciamo al video che mostra il nuovo capitolo della saga, seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nella sua massima espressione. Peraltro, pare che l'emulazione sia una pratica poco apprezzata dalla casa giapponese, ragione per cui tanto il video quanto l'emulatore potrebbero ben presto essere rimossi.