The Last of Us Parte II: per la critica è da 10, per il pubblico di Metacritic merita meno di 4

Una delle ultime vittime del cosiddetto fenomeno del review bombing è proprio il titolo di Naughty Dog, disponibile da oggi in esclusiva PlayStation 4. Ebbene, The Last of Us: Parte II ha già avuto modo di farsi apprezzare dalla stampa specializzata, che ha promosso l'opera di Neil Druckmann e colleghi con una media voto pari a 95/100.

Parliamo tuttavia di Metacritic, piattaforma che raccoglie anche i pareri degli utenti, i quali avrebbero letteralmente preso d'assalto il portale per assegnare migliaia di 0/10 a The Last of Us: Parte II - a pochissime ore dal lancio globale, ricordiamo. Cosa sta accadendo? E per quale motivo?

The Last of Us Parte II vittima del review bombing su Metacritic



Metacritic è un portale che offre grandi vantaggi, in primis quello di poter consultare tutte le recensioni inerenti a un particolare prodotto mediatico, sia esso un film, una serie TV o un videogioco. A tali vantaggi si contrappongono i rischi legati a un servizio aperto al grande pubblico e utilizzabile quindi sia da chi ha intenzione di esprimere la propria opinione sia da chi persegue obiettivi del tutto diversi, talvolta assumendo comportamenti alquanto tossici.

I motivi che avrebbero spinto tutti questi utenti - più di 10mila, nel momento in cui vi scriviamo - a prendere di mira The Last of Us Parte II non sono poi così sconosciuti.

È risaputo che l'ultimo gioco sviluppato da Naughty Dog tratta tematiche divisive, quali la sessualità e le minoranze, e che abbia innescato le lamentele di diversi giocatori colpiti dagli spoiler diffusi in rete nelle scorse settimane. Non andrebbe neanche escluso il fattore 'console war', dopotutto parliamo di una delle grandi esclusive PS4.

Una situazione decisamente grottesca, considerando che la suddetta ondata di voti negativi proviene da persone che non avrebbero neanche giocato il titolo in questione.

Voi che ne pensate? Metacritic dovrebbe intervenire per arginare i potenziali danni derivanti dal review bombing?