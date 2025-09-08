The Last of Us: arriva il primo Emmy per la Stagione 2 della serie

The Last of Us Stagione 2 ha conquistato il suo primo Emmy grazie al secondo episodio, Through the valley, confermandosi un prodotti molto apprezzato dalla critica.

La stagione 2 di The Last of Us ha fatto discutere, dividendo pubblico e critica. Al netto di preferenze soggettive, però, è chiaro che si tratta di un prodotto di alta qualità, soprattutto dal punto di vista tecnico.

Una conferma in tal senso arriva dalla rassegna Creative Arts Emmy, una sezione speciale degli Emmy Awards dedicata principalmente alle categorie tecniche e artistiche e che premia categorie come il montaggio, la scenografia e molte altre ancora. Nel corso dell'evento, la serie ha ottenuto il suo primo Emmy per la stagione 2.

Un riconoscimento meritato

The Last of Us Stagione 2 è stato premiato nella categoria "Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series". A garantire l'accesso al premio in questione è stato il secondo episodio della stagione, Through the Valley. Il titolo fa riferimento alla canzone omonima che viene utilizzata sia nel corso dell'episodio che nel trailer del videogioco.

Ricordiamo che The Last of Us ha già vinto in passato diversi premi. La prima stagione della serie, infatti, riuscì a conquistare ben 8 Emmy confermandosi come uno dei maggiori successi del settore. Ora tocca alla seconda stagione confermarsi. Ricordiamo che la cerimonia Primetime Emmy Awards 2025 andrà in scena il prossimo 14 settembre.

La serie di HBO può contare su diverse candidature tra cui compaiono anche i protagonisti, con Pedro Pascal e Bella Ramsey. La seconda stagione è candidata anche come "Outstanding Drama Series" e, quindi, punta a conquistare alcuni dei premi più ambiti della rassegna.

Complessivamente, però, la seconda stagione ha ottenuto meno candidature rispetto alla prima (16 contro 24). In ogni caso, la serie è già stata rinnovata per una terza stagione anche se Neil Druckmann, co-creatore del videogioco e della serie TV, non seguirà direttamente il progetto.