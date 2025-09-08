The Last of Us: arriva il primo Emmy per la Stagione 2 della serie
The Last of Us Stagione 2 ha conquistato il suo primo Emmy grazie al secondo episodio, Through the valley, confermandosi un prodotti molto apprezzato dalla critica.di Davide Raia pubblicata il 08 Settembre 2025, alle 17:11 nel canale Videogames
La stagione 2 di The Last of Us ha fatto discutere, dividendo pubblico e critica. Al netto di preferenze soggettive, però, è chiaro che si tratta di un prodotto di alta qualità, soprattutto dal punto di vista tecnico.
Una conferma in tal senso arriva dalla rassegna Creative Arts Emmy, una sezione speciale degli Emmy Awards dedicata principalmente alle categorie tecniche e artistiche e che premia categorie come il montaggio, la scenografia e molte altre ancora. Nel corso dell'evento, la serie ha ottenuto il suo primo Emmy per la stagione 2.
Un riconoscimento meritato
The Last of Us Stagione 2 è stato premiato nella categoria "Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series". A garantire l'accesso al premio in questione è stato il secondo episodio della stagione, Through the Valley. Il titolo fa riferimento alla canzone omonima che viene utilizzata sia nel corso dell'episodio che nel trailer del videogioco.
Ricordiamo che The Last of Us ha già vinto in passato diversi premi. La prima stagione della serie, infatti, riuscì a conquistare ben 8 Emmy confermandosi come uno dei maggiori successi del settore. Ora tocca alla seconda stagione confermarsi. Ricordiamo che la cerimonia Primetime Emmy Awards 2025 andrà in scena il prossimo 14 settembre.
La serie di HBO può contare su diverse candidature tra cui compaiono anche i protagonisti, con Pedro Pascal e Bella Ramsey. La seconda stagione è candidata anche come "Outstanding Drama Series" e, quindi, punta a conquistare alcuni dei premi più ambiti della rassegna.
Complessivamente, però, la seconda stagione ha ottenuto meno candidature rispetto alla prima (16 contro 24). In ogni caso, la serie è già stata rinnovata per una terza stagione anche se Neil Druckmann, co-creatore del videogioco e della serie TV, non seguirà direttamente il progetto.
premi inutili
a vedere quanti apprezzarono la 1 stagione per mollare la 2
coi giochi uguali. il 2 vendette la metà del primo. che storia di merda.
poi l'attrice con quella faccia....
poi l'attrice con quella faccia....
E' veramente deprimente vedere pure qua il disagio social che gia' dilagava su facebook...
Concordo.
Comunque il premio stupisce anche me, la seconda stagione è pessima e non sono arrivato in fondo.
Io davvero non capisco...
Parliamo di attori quindi gente che fa anche dell'aspetto fisico la propria professione ora sarà possibile che uno non possa dire che un determinato attore o attrice non gli piace per quella determinata parte senza doversi prendere del disagiato?
Personalmente ritengo che il casting non sia stato giusto... l'attrice non assomiglia nemmeno lontanamente alla protagonista del gioco. Sarebbe come fare un film su Tomb Raider e ci metti Whoopi Goldberg. Penso che nessuno metta in dubbio la sua bravura in certi film ma a fare Tomb Raider farebbe pietà. Non c'entra nulla.
Su The Last of Us è successa la stessa cosa: han preso un'attrice che né per tecnica di recitazione né per fisicità c'entrava nulla col gioco.
Poi personalmente non mi piacciono attori che hanno anche fuori dal set delle scelte discutibili e volutamente provocatorie come quella di dire che vorrebbe impersonare spiderman che se lo pensa veramente è di fuori come un balcone e se è un rage bait è un modo di fare veramente squallido.
In generale penso che quando si fa un film, serie TV e così via partendo da un media diverso si dovrebbe avere un po' più di rispetto invece di buttarci dentro le trollate artistiche del regista o produttore di turno.
