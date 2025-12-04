The God Slayer: Pathea svela il nuovo open world steampunk tra arti marziali e magia

Pathea Games ha presentato The God Slayer, un open world steampunk RPG ambientato nella città asiatica di Zhou. Il protagonista Cheng cerca vendetta contro i Celestiali in una storia divisa in sette capitoli. Il gioco offre approcci multipli alle missioni, poteri elementali e un mondo sistemico. Uscita prevista intorno al 2027.

Pathea Games, studio cinese noto soprattutto per la serie My Time e più recentemente per il gioco sportivo Superball, ha svelato il suo nuovo e ambizioso progetto: The God Slayer, un open world action RPG in stile steampunk ambientato in un universo ricco di magia elementale e influenze culturali asiatiche.

Il titolo, in sviluppo da circa un anno e mezzo, è stato presentato in anteprima durante una sessione dedicata ai media alla presenza del Business Development Director Yongjin (Aaron) Deng, che ha risposto a numerose domande e offerto dettagli sulla visione del team.

La storia si svolge nella metropoli immaginaria di Zhou, una città profondamente ispirata alla Cina della dinastia Ming ma arricchita da tecnologie steampunk come aeronavi, battelli a vapore e imponenti fabbriche industriali.

In questo mondo, gli esseri umani hanno imparato a utilizzare il Qi, l'energia vitale che si manifesta attraverso cinque elementi (terra, metallo, fuoco, acqua e legno), attirando lira dei misteriosi Celestiali, antiche divinità che un tempo crearono il mondo solo per nutrirsi del Qi prodotto da esseri viventi.

The God Slayer: ulteriori dettagli sul gioco

Il punto di svolta narrativo è il God Fall, una notte catastrofica in cui i Celestiali distrussero il regno più potente e massacrarono i suoi migliori Elemancer. Tra le vittime figura la famiglia del protagonista, Cheng, che giura di vendicarsi e di abbattere il Supremo Celestiale. Il viaggio narrativo è suddiviso in sette Capitoli, ognuno caratterizzato da un boss finale decisivo.

The God Slayer punta fortemente sulla libertà d'approccio e su sistemi emergenti. I giocatori possono affrontare le missioni in vari modi: attacchi diretti, distrazioni con esplosivi, corruzione delle guardie, utilizzo creativo dei poteri elementali o percorsi segreti. Le azioni hanno conseguenze permanenti: un personaggio eliminato non tornerà più, e gli animali possono essere manipolati o distratti utilizzando oggetti specifici.

Il combattimento, focalizzato sul corpo a corpo, combina arti marziali cinesi e poteri elementali, permettendo a Cheng di creare armi ed effetti devastanti, oltre a interagire dinamicamente con l'ambiente. LUnreal Engine 5 promette un comparto visivo di alto livello. Sebbene non sia stata fissata una data di uscita ufficiale, il 2027 appare la finestra più probabile. Il gioco è previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.