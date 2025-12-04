The God Slayer: Pathea svela il nuovo open world steampunk tra arti marziali e magia

The God Slayer: Pathea svela il nuovo open world steampunk tra arti marziali e magia

Pathea Games ha presentato The God Slayer, un open world steampunk RPG ambientato nella città asiatica di Zhou. Il protagonista Cheng cerca vendetta contro i Celestiali in una storia divisa in sette capitoli. Il gioco offre approcci multipli alle missioni, poteri elementali e un mondo sistemico. Uscita prevista intorno al 2027.

di pubblicata il , alle 13:01 nel canale Videogames
 

Pathea Games, studio cinese noto soprattutto per la serie My Time e più recentemente per il gioco sportivo Superball, ha svelato il suo nuovo e ambizioso progetto: The God Slayer, un open world action RPG in stile steampunk ambientato in un universo ricco di magia elementale e influenze culturali asiatiche.

Il titolo, in sviluppo da circa un anno e mezzo, è stato presentato in anteprima durante una sessione dedicata ai media alla presenza del Business Development Director Yongjin (Aaron) Deng, che ha risposto a numerose domande e offerto dettagli sulla visione del team.

La storia si svolge nella metropoli immaginaria di Zhou, una città profondamente ispirata alla Cina della dinastia Ming ma arricchita da tecnologie steampunk come aeronavi, battelli a vapore e imponenti fabbriche industriali.

In questo mondo, gli esseri umani hanno imparato a utilizzare il Qi, l'energia vitale che si manifesta attraverso cinque elementi (terra, metallo, fuoco, acqua e legno), attirando lira dei misteriosi Celestiali, antiche divinità che un tempo crearono il mondo solo per nutrirsi del Qi prodotto da esseri viventi.

The God Slayer: ulteriori dettagli sul gioco

Il punto di svolta narrativo è il God Fall, una notte catastrofica in cui i Celestiali distrussero il regno più potente e massacrarono i suoi migliori Elemancer. Tra le vittime figura la famiglia del protagonista, Cheng, che giura di vendicarsi e di abbattere il Supremo Celestiale. Il viaggio narrativo è suddiviso in sette Capitoli, ognuno caratterizzato da un boss finale decisivo.

The God Slayer punta fortemente sulla libertà d'approccio e su sistemi emergenti. I giocatori possono affrontare le missioni in vari modi: attacchi diretti, distrazioni con esplosivi, corruzione delle guardie, utilizzo creativo dei poteri elementali o percorsi segreti. Le azioni hanno conseguenze permanenti: un personaggio eliminato non tornerà più, e gli animali possono essere manipolati o distratti utilizzando oggetti specifici.

Il combattimento, focalizzato sul corpo a corpo, combina arti marziali cinesi e poteri elementali, permettendo a Cheng di creare armi ed effetti devastanti, oltre a interagire dinamicamente con l'ambiente. LUnreal Engine 5 promette un comparto visivo di alto livello. Sebbene non sia stata fissata una data di uscita ufficiale, il 2027 appare la finestra più probabile. Il gioco è previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I migliori sconti su Amazon oggi
-26%

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

1149.00 849.00 Compra ora
-26%

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

549.00 Compra ora
-32%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 64.99 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^