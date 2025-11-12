The Game Awards 2025 in diretta su Prime Video: tutto quello che c'è da sapere

The Game Awards 2025 si terranno l11 dicembre al Peacock Theater di Los Angeles e saranno trasmessi in diretta su Prime Video e Twitch. L'evento celebrerà i migliori giochi e creatori dell'anno, con anteprime mondiali, performance musicali e offerte esclusive per gli abbonati Prime

Il mondo dei videogiochi si prepara alla sua notte più importante: quella dei The Game Awards 2025, l'evento che celebra i migliori titoli e creatori dell'anno, sarà trasmesso in diretta su Prime Video il prossimo 11 dicembre. La cerimonia, ideata e condotta dal giornalista canadese Geoff Keighley, andrà in onda dal Peacock Theater di Los Angeles dalle 20:00 alle 23:00 (ora della costa Est), e sarà visibile in tutto il mondo senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Amazon Prime.

L'appuntamento, ormai punto di riferimento per milioni di appassionati, unirà come sempre premiazioni, anteprime mondiali, annunci esclusivi e performance musicali. Tra i presentatori di quest'anno ci saranno anche alcune star della serie Fallout, prodotta da Amazon MGM Studios, a testimonianza della crescente sinergia tra intrattenimento e gaming.

Oltre a Prime Video, la cerimonia sarà disponibile anche in diretta su Twitch, piattaforma che trasmette l'evento fin dal 2014. Gli spettatori su Twitch potranno ottenere ricompense esclusive (Twitch Drops): guardando almeno 30 minuti della diretta si riceveranno contenuti in-game speciali e un badge limitato per la chat TGA 2025. I dettagli sulla campagna di Drops saranno comunicati nelle settimane precedenti l'evento.

Ulteriori dettagli sulla diretta dei The Game Awards 2025 su Prime Video

Per chi non è ancora abbonato, Amazon Prime offre un abbonamento mensile da 49,90€ all'anno e propone versioni scontate per giovani adulti, studenti universitari e beneficiari di programmi di assistenza governativa. È inoltre possibile usufruire di una prova gratuita di 30 giorni, che include l'accesso completo a Prime Video, consegne rapide e altri vantaggi.

Durante la serata, Amazon lancerà anche offerte esclusive e a tempo limitato su videogiochi nominati, nuove uscite e hardware. Gli sconti saranno attivi per 24 ore o fino a esaurimento scorte. Parallelamente, il retailer riaprirà il suo negozio dedicato ai The Game Awards, con promozioni attive fino al 31 dicembre 2025.

L'edizione 2024 dei The Game Awards ha superato ogni record, con oltre 154 milioni di visualizzazioni e più di 11.000 creator impegnati nel co-streaming dell'evento su piattaforme come YouTube, Twitch, X e TikTok. I nominati 2025 non sono ancora stati annunciati, ma l'attesa è già altissima.