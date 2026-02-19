The Elder Scrolls VI userà motore grafico Creation Engine 3 e segnerà il ritorno allo stile classico di Bethesda
The Elder Scrolls 6 utilizzerà il Creation Engine 3, evoluzione del motore di Starfield. Todd Howard promette miglioramenti tecnici e un ritorno allo stile classico degli RPG Bethesda, dopo le sperimentazioni di Fallout 76 e Starfield. Il gioco resta senza data di uscita ufficiale.di Francesco Messina pubblicata il 19 Febbraio 2026, alle 10:31 nel canale Videogames
Todd Howard ha confermato che The Elder Scrolls VI sarà sviluppato utilizzando il Creation Engine 3, nuova evoluzione del motore proprietario di Bethesda Game Studios. Si tratta di un passo importante per lo studio, che aggiorna costantemente la propria tecnologia interna fin dai tempi di The Elder Scrolls V: Skyrim.
Nel 2023, per Starfield, era stata adottata la versione 2.0 del motore. Ora, dopo anni di lavoro, il team è passato ufficialmente alla versione 3.0, pensata per supportare non solo TES6 ma anche i progetti futuri. Howard ha spiegato che i miglioramenti riguardano diversi ambiti: dal rendering ai sistemi che regolano il mondo di gioco, fino alla gestione dei caricamenti e all'inserimento dinamico degli elementi ambientali. L'obiettivo è garantire un elevato livello di dettaglio vicino alla telecamera e una maggiore fluidità complessiva.
Nonostante l'entusiasmo per i progressi tecnologici, The Elder Scrolls 6 non ha ancora una finestra di lancio. Bethesda ha più volte ribadito che il titolo è ancora lontano dalla pubblicazione. Lo studio è infatti impegnato anche su altri fronti: il supporto continuo a Starfield, che riceverà un importante aggiornamento (pur non trattandosi di una versione 2.0), e il rinnovato interesse verso la serie Fallout, tornata sotto i riflettori anche grazie all'adattamento televisivo su Prime Video.
Motore grafico e direzione creativa di The Elder Scroll 6
Oltre agli aspetti tecnici, Howard ha parlato della direzione creativa del progetto. Dopo le "deviazioni" rappresentate da Fallout 76 e dalla nuova IP Starfield, TES6 segnerà un ritorno allo stile classico di Bethesda: grandi RPG open world focalizzati sull'esplorazione libera, sulla narrazione emergente e sull'immersione in un mondo ricco di dettagli. Un'impostazione che richiama titoli come Fallout 4 e The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Howard ha sottolineato che molti membri storici del team di Skyrim sono ancora coinvolti nello sviluppo, affiancati da nuovi talenti provenienti da altre esperienze. L'idea è innovare senza tradire l'identità della saga.
TES6 si presenta quindi come un progetto ambizioso: tecnicamente più avanzato grazie al Creation Engine 3, ma profondamente radicato nella tradizione che ha reso celebre Bethesda.
Questa news era uscita qualche mese fa.
Diranno che è una cosa voluta e che serve a dare un tocco retrò
Il problema vero è che se esce con un combat che è sostanzialmente quello di Skyrim ( aka spamma il tasto sinistro del mouse fino a brasare tutto ) se ne starà sullo scaffale.
Devono assolutamente mettere mano ai moveset, al feedback dei colpi e rendere gli scontri più accattivanti.
Ma ho pochissime aspettative.
Il combat system è l'ultimo dei problemi, così come i caricamenti.
Ciò che ha sempre contraddistinto TES e Fallout è la componente esplorativa amalgamata sufficientemente bene da loro e trama.
Sul combat system ovviamente penso che tutti non si aspettino nulla di chè, probabilmente ci sia aspetta proprio lo stesso di Skyrim.
No, davvero basta, uscirà tra 2, 3 anni? o 4? non ne voglio più sapere di caricamenti nei giochi all'alba del 2030. Per me possono tornare anche a morrowind e mi andrebbe benissimo. Grafica pulita, storia nuova, niente caricamenti e hanno tutti i miei soldi. Mi mettono mezzo caricamento stanno lì a marcire.
Io preferirei si concentrassero piuttosto sul combat e l'interazione con il mondo....
E non che devo aspettare due anni e venti mod per rendere il titolo interessante.
Si, perchè viene spezzata l'azione e l'ambientazione. E' un no-go ad oggi (per me). Startfield, a parte la sua bruttezza, la storia immonda e i contenuti clonati copy&paste, è risultato ingiocabile e non sono riuscito a finirlo (ne mai lo farò.
24 anni fa quando giocavo a morrowind lo accettavo, oggi non posso. Adesso tocca a loro venire incontro a me e non il contrario.
Se poi andavi sugli avamposti c'era solo un immobile ( sempre uguale ) e tutto il resto vuoto.
Praticamente è diventato come Mass Effect ma più vuoto.
La guida dell'astronave poi era qualcosa di così imbarazzante che se avessero voluto fare a gara appositamente per realizzare la peggior guida possibile non ci sarebbero riusciti.
E "il classico stile bethesda", sarebbe un coacervo di bug con un gioco nascosto da qualche parte?
Per non parlare di tutto il resto che si portano dietro da oblivion.
Questo è il classico stile Bethesda. Nulla di nuovo.
