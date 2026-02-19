The Elder Scrolls VI userà motore grafico Creation Engine 3 e segnerà il ritorno allo stile classico di Bethesda

The Elder Scrolls 6 utilizzerà il Creation Engine 3, evoluzione del motore di Starfield. Todd Howard promette miglioramenti tecnici e un ritorno allo stile classico degli RPG Bethesda, dopo le sperimentazioni di Fallout 76 e Starfield. Il gioco resta senza data di uscita ufficiale.

Todd Howard ha confermato che The Elder Scrolls VI sarà sviluppato utilizzando il Creation Engine 3, nuova evoluzione del motore proprietario di Bethesda Game Studios. Si tratta di un passo importante per lo studio, che aggiorna costantemente la propria tecnologia interna fin dai tempi di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Nel 2023, per Starfield, era stata adottata la versione 2.0 del motore. Ora, dopo anni di lavoro, il team è passato ufficialmente alla versione 3.0, pensata per supportare non solo TES6 ma anche i progetti futuri. Howard ha spiegato che i miglioramenti riguardano diversi ambiti: dal rendering ai sistemi che regolano il mondo di gioco, fino alla gestione dei caricamenti e all'inserimento dinamico degli elementi ambientali. L'obiettivo è garantire un elevato livello di dettaglio vicino alla telecamera e una maggiore fluidità complessiva.

Nonostante l'entusiasmo per i progressi tecnologici, The Elder Scrolls 6 non ha ancora una finestra di lancio. Bethesda ha più volte ribadito che il titolo è ancora lontano dalla pubblicazione. Lo studio è infatti impegnato anche su altri fronti: il supporto continuo a Starfield, che riceverà un importante aggiornamento (pur non trattandosi di una versione 2.0), e il rinnovato interesse verso la serie Fallout, tornata sotto i riflettori anche grazie all'adattamento televisivo su Prime Video.

Motore grafico e direzione creativa di The Elder Scroll 6

Oltre agli aspetti tecnici, Howard ha parlato della direzione creativa del progetto. Dopo le "deviazioni" rappresentate da Fallout 76 e dalla nuova IP Starfield, TES6 segnerà un ritorno allo stile classico di Bethesda: grandi RPG open world focalizzati sull'esplorazione libera, sulla narrazione emergente e sull'immersione in un mondo ricco di dettagli. Un'impostazione che richiama titoli come Fallout 4 e The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Howard ha sottolineato che molti membri storici del team di Skyrim sono ancora coinvolti nello sviluppo, affiancati da nuovi talenti provenienti da altre esperienze. L'idea è innovare senza tradire l'identità della saga.

TES6 si presenta quindi come un progetto ambizioso: tecnicamente più avanzato grazie al Creation Engine 3, ma profondamente radicato nella tradizione che ha reso celebre Bethesda.