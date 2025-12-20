The Elder Scrolls VI nel 2029 e Fallout 5 non prima del 2030? Nuove voci sulla roadmap di Bethesda

Cattive notizie per gli appassionati di The Elder Scrolls: stando a quanto riferito da Kiwi Talkz, canale YouTube che a più riprese ha avuto modo di intervistare alcuni sviluppatori di Bethesda, The Elder Scrolls VI non arriverà sugli scaffali prima del 2028 al più presto, se non nel 2029.

Nel tempo, le uniche informazioni sono arrivate tramite dichiarazioni sporadiche di Todd Howard, che ha più volte ribadito come il progetto rappresenti una priorità per lo studio e che i tempi di sviluppo non verranno compressi per rispettare scadenze artificiali. Secondo Howard, i lavori procedono bene e coinvolgono la maggior parte del team Bethesda, con una struttura produttiva basata su lunghi periodi di pre-produzione e sviluppo sovrapposto tra i vari progetti.

You are not seeing Elder Scrolls 6 till 2028 at the earliest but theres a high probability that it comes out in 2029.



They arent giving a rough date cause quite frankly it will do more harm than good especially after announcing this game too early, personally at this stage I pic.twitter.com/2NVe0FONxh — Reece Kiwi Talkz Reilly (@kiwitalkz) December 17, 2025

In un messaggio pubblicato su X, Kiwi Talkz ha affermato che The Elder Scrolls 6 non dovrebbe arrivare prima del 2028, con una finestra di lancio più probabile collocata nel 2029. Secondo quanto riportato, Bethesda eviterebbe di fornire una data indicativa per non creare aspettative dannose, soprattutto dopo un annuncio che la stessa software house ha giudicato prematuro.

Kiwi Talkz sostiene di aver raccolto queste informazioni da fonti interne e da ex sviluppatori e ha sottolineato l'esistenza di riscontri per queste affermazioni. Come al solito, però, si tratta di mere speculazioni che vanno prese come tali.

Se però dovessero rivelarsi quantomeno verosimili, questo significherebbe che l'attesa per Fallout 5 sarà più lunga del previsto. Howard, infatti, ha chiarito più volte che il nuovo titolo post-apocalittico sarebbe arrivato dopo The Elder Scrolls 6. Se per quest'ultimo il 2028/2029 fosse una finestra realistica, considerando lo scaglionamento delle uscite, Fallout 5 potrebbe non arrivare prima del 2030.