The Elder Scrolls VI nel 2029 e Fallout 5 non prima del 2030? Nuove voci sulla roadmap di Bethesda
L'attesa per The Elder Scrolls 6 potrebbe essere più lunga di quanto preventivato. Secondo le ultime indiscrezioni, il gioco non uscirà prima del 2028, se non nel 2029. Se fosse vero, significherebbe anche uno slittamento di Fallout 5 almeno al 2030di Vittorio Rienzo pubblicata il 20 Dicembre 2025, alle 12:01 nel canale Videogames
Cattive notizie per gli appassionati di The Elder Scrolls: stando a quanto riferito da Kiwi Talkz, canale YouTube che a più riprese ha avuto modo di intervistare alcuni sviluppatori di Bethesda, The Elder Scrolls VI non arriverà sugli scaffali prima del 2028 al più presto, se non nel 2029.
Nel tempo, le uniche informazioni sono arrivate tramite dichiarazioni sporadiche di Todd Howard, che ha più volte ribadito come il progetto rappresenti una priorità per lo studio e che i tempi di sviluppo non verranno compressi per rispettare scadenze artificiali. Secondo Howard, i lavori procedono bene e coinvolgono la maggior parte del team Bethesda, con una struttura produttiva basata su lunghi periodi di pre-produzione e sviluppo sovrapposto tra i vari progetti.
You are not seeing Elder Scrolls 6 till 2028 at the earliest but theres a high probability that it comes out in 2029.— Reece Kiwi Talkz Reilly (@kiwitalkz) December 17, 2025
They arent giving a rough date cause quite frankly it will do more harm than good especially after announcing this game too early, personally at this stage I pic.twitter.com/2NVe0FONxh
In un messaggio pubblicato su X, Kiwi Talkz ha affermato che The Elder Scrolls 6 non dovrebbe arrivare prima del 2028, con una finestra di lancio più probabile collocata nel 2029. Secondo quanto riportato, Bethesda eviterebbe di fornire una data indicativa per non creare aspettative dannose, soprattutto dopo un annuncio che la stessa software house ha giudicato prematuro.
Kiwi Talkz sostiene di aver raccolto queste informazioni da fonti interne e da ex sviluppatori e ha sottolineato l'esistenza di riscontri per queste affermazioni. Come al solito, però, si tratta di mere speculazioni che vanno prese come tali.
Se però dovessero rivelarsi quantomeno verosimili, questo significherebbe che l'attesa per Fallout 5 sarà più lunga del previsto. Howard, infatti, ha chiarito più volte che il nuovo titolo post-apocalittico sarebbe arrivato dopo The Elder Scrolls 6. Se per quest'ultimo il 2028/2029 fosse una finestra realistica, considerando lo scaglionamento delle uscite, Fallout 5 potrebbe non arrivare prima del 2030.
6 Commenti
al posto di buttare via risorse per Starfield ( che per altro non ha manco il doppiaggio in italiano ) e Fallout 76 dovrebbero potuto concentrarsi sui nuovi progetti.
Magari hanno messo deroghe e non ho letto aggiornamenti..
no perchè altrimenti non posso postare niente..
Già con tutta la calma e tempi di sviluppo di 10 anni li fanno uscire stra-buggati, figurati se gli metti fretta
