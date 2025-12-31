The Elder Scrolls VI: ecco le ultime sul titolo, meccaniche di gioco e periodo di uscita
Ecco le ultime informazioni su The Elder Scrolls VI che anticipano il titolo, le meccaniche di gioco e il possibile periodo di uscita del nuovo capitolo della saga fantasydi Davide Raia pubblicata il 31 Dicembre 2025, alle 10:42 nel canale Videogames
Bethesda
Tra le novità in arrivo per il settore dei videogiochi, una delle produzioni più attese è, senza dubbio, The Elder Scrolls VI. Il progetto è al centro di nuovi rumor che anticipano diversi elementi del gioco, a partire dal titolo. Andiamo a riepilogare tutte le ultime informazioni disponibili.
Le novità su The Elder Scrolls VI
Partiamo dal titolo: il nuovo The Elder Scrolls VI dovrebbe chiamarsi The Elder Scrolls Iliac, senza indicare il numero del capitolo. Il gioco, inoltre, dovrebbe poter contare sulla versione 3.0 del Creation Engine con prestazioni nettamente superiori rispetto a quanto visto in Starfield e, soprattutto, con caricamenti ridotti al minimo, soprattutto negli scenari interni, e una fluidità superiore.
Il mondo di gioco sarà composto da undici città principali e da due grandi insediamenti fortificati. Per quanto riguarda il gameplay, invece, The Elder Scrolls VI dovrebbe proporre una particolare attenzione ai combattimenti corpo a corpo, con sempre la possibilità di passare dalla prima alla terza persona.
Dovrebbero tornare meccaniche di gioco legate alla costruzione di un insediamento che, potenzialmente, potrebbero consentire ai videogiocatori di costruire delle vere e proprie fortezze. Il mondo di gioco, inoltre, potrebbe essere esplorabile anche via mare.
Il debutto di The Elder Scrolls Iliac potrebbe essere vicino: il lancio commerciale, infatti, potrebbe essere fissato per il 2027 con l'arrivo di nuove informazioni ufficiali nei prossimi mesi. Ne sapremo di più, di certo, a breve. Il titolo potrebbe essere lanciato su PC e console Xbox e, solo in un secondo momento, anche su PS5.
