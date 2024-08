The Elder Scrolls sta tornando ma è Castles, un gioco mobile disponibile dal 10 settembre

Il gioco mobile di The Elder Scrolls, The Elder Scrolls: Castles, sarà disponibile dal 10 settembre. Rilasciato in accesso anticipato nel settembre 2023, è ora disponibile in pre-registrazione su iOS e Android.

Sviluppato dallo stesso team che ha dato vita a Fallout Shelter, The Elder Scrolls: Castles vi "mette al comando del vostro castello e della vostra dinastia. Supervisiona i tuoi sudditi mentre gli anni avanzano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono". Il tutto all'interno dell'universo di The Elder Scrolls.

Sostanzialmente bisognerà quindi costruire un castello, personalizzarlo in ogni dettaglio e assegnare ai sudditi alle postazioni di lavoro per assicurarvi le risorse necessarie a prosperare. Bisognerà anche difendere il regno dai nemici e, per mezzo di eroi con varie abilità, espanderlo.

In Castles "ogni giorno della vita reale equivale a un intero anno di gioco". Oltre ad addestrare i sudditi, è necessario nominare eredi e mantenere l'ordine nel regno, prendendo decisioni difficili che potrebbero avere concrete ripercussioni sul popolo. Se i sudditi saranno felici, il sovrano avrà vita lunga, altrimenti si rischierà il regicidio.