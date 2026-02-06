The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato annunciato per Nintendo Switch 2, arriverà nel corso del 2026

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con uscita nel 2026. La versione rimasterizzata usa Unreal Engine 5 e introduce miglioramenti grafici, combattimenti aggiornati e una nuova progressione

Dopo anni passati a esplorare le gelide terre di Skyrim, i fan di Bethesda possono prepararsi a tornare ancora più indietro nel tempo: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato ufficialmente annunciato per Nintendo Switch 2, con uscita prevista nel corso del 2026. La conferma è arrivata durante l'ultimo Nintendo Partner Direct, dove Bethesda ha mostrato una presenza più ampia del previsto, andando oltre i già noti Fallout e Indiana Jones.

Oblivion Remastered rappresenta una versione profondamente rinnovata del celebre GDR open-world pubblicato originariamente nel 2006. Ambientato nella provincia imperiale di Cyrodiil, il gioco ha segnato un momento fondamentale nella storia dei giochi di ruolo occidentali, ponendo le basi per molte delle strutture open-world moderne. La versione rimasterizzata, uscita lo scorso anno su altre piattaforme, riporta in vita quell'esperienza con un importante salto tecnologico.

Il cuore del rinnovamento è l'adozione dell'Unreal Engine 5, che consente un netto miglioramento visivo rispetto all'originale. I paesaggi di Cyrodiil appaiono più ricchi e dettagliati, i modelli dei personaggi sono stati completamente rifatti e l'illuminazione contribuisce a rendere il mondo di gioco più realistico e immersivo. Ma Oblivion Remastered non si limita a un restyling grafico.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriva su Switch 2, ulteriori dettagli sulla versione

Bethesda ha introdotto combattimenti migliorati, un nuovo sistema di progressione del personaggio, un'interfaccia aggiornata e una serie di ritocchi pensati per rendere l'esperienza più fluida e accessibile, soprattutto per i nuovi giocatori. Chi non ha mai messo piede a Cyrodiil probabilmente non noterà tutte le differenze rispetto all'originale, ma beneficerà di un gioco più moderno e rifinito.

La critica ha accolto positivamente questa riedizione. Eurogamer, ad esempio, ha incluso Oblivion Remastered tra i 50 migliori giochi del 2025, sottolineando come il titolo abbia saputo ridurre la complessità estrema di Morrowind senza perdere profondità, eliminando al contempo la barriera d'ingresso per molti giocatori.

Per quanto riguarda la versione Switch 2, al momento le informazioni tecniche sono limitate. Bethesda non ha fornito dettagli su risoluzione, prestazioni o funzionalità specifiche, limitandosi a confermare l'arrivo nel 2026