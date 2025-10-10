The Elder Scrolls 6 renderà omaggio a una storica figura della community

The Elder Scrolls 6 includerà un personaggio ispirato a Loranna Pyrel, storica fan scomparsa nel 2024. La community della UES (Unofficial Elder Scrolls Pages) ha raccolto 85.300 dollari per garantirne l'inclusione.

di pubblicata il , alle 14:11
The Elder Scrolls 6 conterrà un personaggio ispirato a Loranna Pyrel, una delle figure più amate e influenti della community del franchise Bethesda. L'iniziativa nasce da un progetto collettivo dei fan, che hanno deciso di onorare la memoria di Pyrel raccogliendo fondi per permettere la sua inclusione ufficiale nel gioco.

Loranna Pyrel, conosciuta per aver guidato una campagna di roleplay online basata sull'universo di The Elder Scrolls, era una presenza storica all'interno della community.

Il suo lavoro aveva attirato l'attenzione di Ted Peterson, ex sviluppatore di Bethesda, che ammise di aver usato quella campagna come laboratorio narrativo per sperimentare temi e idee poi confluite nei capitoli successivi della saga. L'influenza di Loranna, dunque, andava ben oltre il fandom: aveva contribuito in modo indiretto alla costruzione del lore ufficiale della serie.

The Elder Scroll 6: il personaggio ispirato a Loranna Pyrel, scomparsa nel 2024

Dopo la sua scomparsa improvvisa nel 2024, i fan si sono uniti per trasformare il dolore in un gesto concreto. La comunità del sito Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP) ha partecipato alla charity campaign di Bethesda, che offriva la possibilità di creare un personaggio all'interno del gioco.

Sebbene il gruppo fosse stato superato da un'offerta da 85.300 dollari, Bethesda ha contattato privatamente la community proponendo un accordo: se avessero raccolto la stessa cifra per beneficenza, avrebbero comunque potuto inserire Loranna nel gioco. La UESP è riuscita a raggiungere l'obiettivo, donando l'intera somma e completando il design del personaggio insieme agli sviluppatori l'8 ottobre 2025.

L'iniziativa si inserisce nel quadro più ampio del rapporto tra Bethesda e la propria fanbase, già testimoniato dall'omaggio a Shirley Curry, la nonna di Skyrim, che sarà anch'essa rappresentata come NPC nel nuovo capitolo. Finora, queste iniziative benefiche legate a The Elder Scrolls 6 hanno raccolto oltre 170.000 dollari per varie cause, dimostrando quanto sia forte il legame tra studio e giocatori.

Titanox210 Ottobre 2025, 14:12 #1
ma il trailer nel 2018 cosa lo hanno mostrato a fare? ah si per riempire spazio in una conferenza noiosa e senza nulla di rilievo
UtenteHD10 Ottobre 2025, 15:43 #2
Quando e se uscira' lo comprero' solamente se manterra' la giocabilita' offline senza l'obbligo dell'online, poi ovviamente in offerta dopo 1 o 2 anni.
Cmq grazie per info e speriamo bene per la v6.
alethebest9010 Ottobre 2025, 16:40 #3
Originariamente inviato da: UtenteHD
Quando e se uscira' lo comprero' solamente se manterra' la giocabilita' offline senza l'obbligo dell'online, poi ovviamente in offerta dopo 1 o 2 anni.
Cmq grazie per info e speriamo bene per la v6.


tranquillo che sarà giocabile almeno dopo 4 anni dopo le continue patch e correzioni
demon7710 Ottobre 2025, 18:12 #4
[SIZE="6"]TES VI IS THE NEW HL3.[/SIZE]

Change my mind.

