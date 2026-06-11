The Elder Scrolls 6: lo sviluppo continua, Xbox assicura che il progetto 'procede bene'

Matt Booty ha confermato che The Elder Scrolls 6 sta procedendo bene e che Bethesda mostrerà il gioco solo quando sarà pronta a offrire una presentazione all'altezza delle aspettative. Annunciato nel 2018, il titolo resta senza data di uscita

Nonostante l'assenza dal recente Xbox Games Showcase 2026, The Elder Scrolls 6 continua a essere uno dei titoli più attesi dagli appassionati di giochi di ruolo. Durante un'intervista rilasciata a Variety, il responsabile dei contenuti di Xbox, Matt Booty, ha affrontato il tema delle aspettative dei fan e delle difficoltà nel gestire l'equilibrio tra la volontà di mostrare nuovi progetti e la necessità di attendere il momento giusto per presentarli al pubblico.

Secondo Booty, chi si occupa di produzioni di questo livello deve scegliere con attenzione quando rivelare un gioco. L'obiettivo è offrire una presentazione che rappresenti il meglio del progetto e che possa trasmettere ai giocatori la sensazione che il lancio non sia troppo distante nel tempo.

Il dirigente ha inoltre confermato di aver visitato gli studi Bethesda e di aver visto personalmente The Elder Scrolls 6 in azione insieme al director Todd Howard. Pur senza entrare nei dettagli, ha descritto il titolo come molto promettente, sottolineando che lo sviluppo procede in maniera positiva. Ha quindi ribadito che una presentazione completa arriverà solo quando il team riterrà che sia il momento più adatto.

The Elder Scrolls 6 è ancora in lavorazione

Bethesda continua a lavorare sul gioco utilizzando il Creation Engine 3. In precedenza, Todd Howard aveva spiegato che gran parte delle risorse dello studio è attualmente impegnata sul progetto. Già alla fine del 2025 aveva dichiarato che lo sviluppo stava avanzando bene, senza però fornire indicazioni sulla possibile data di uscita.

L'attesa per il nuovo capitolo è diventata particolarmente lunga, considerando che sono trascorsi ormai otto anni dall'annuncio iniziale. Nel frattempo, i fan hanno potuto tornare nel mondo di Tamriel grazie a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, pubblicato lo scorso anno. Tuttavia, alcuni problemi tecnici e il limitato supporto successivo al lancio hanno lasciato una parte della community insoddisfatta.

Per ora non resta che attendere nuove comunicazioni ufficiali da Bethesda e Xbox, nella speranza che il prossimo showcase possa finalmente offrire uno sguardo più approfondito su uno dei giochi più attesi dell'ultimo decennio.