The Elder Scrolls 6 è vicino ma prima arriverà una remaster di un capitolo della serie Fallout: ecco i piani

The Elder Scrolls 6 è vicino ma prima arriverà una remaster di un capitolo della serie Fallout: ecco i piani

Il lancio di The Elder Scrolls 6 potrebbe essere vicino ma prima dovrebbe arrivare una remaster di uno dei capitoli della serie Fallout: ecco le ultime in merito ai piani per l'uscita del gioco

di pubblicata il , alle 08:21 nel canale Videogames
BethesdaFalloutThe Elder Scrolls
 

L'uscita di The Elder Scrolls 6 potrebbe essere vicina, anche se prima Bethesda si concentrerà sullo sviluppo di almeno una remaster di un capitolo della serie Fallout.

Ad anticipare le prossime mosse è stato Jez Corden, giornalista di Windows Central, sempre molto ben informato sulle novità legate al mondo degli Xbox Game Studios.

Mettendo insieme rumor e ipotesi, in occasione di un podcast, Corden ha anticipato quelle che potrebbero essere le mosse di Bethesda per i prossimi 3-4 anni. In arrivo, infatti, ci sarebbero almeno 3 progetti.

Quando esce The Elder Scrolls 6?

Il nuovo The Elder Scrolls 6 dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi 3-4 anni. La roadmap di Bethesda prevede almeno 3 uscite. Il gioco potrebbe essere rilasciato insieme a due remaster di capitoli della serie Fallout.

In particolare, il calendario di uscite potrebbe essere:

  • Fallout 3 Remastered, in uscita nel corso del 2027
  • The Elder Scrolls 6, in uscita nel biennio 2028-2029
  • Fallout: New Vegas Remastered, in uscita nel biennio 2029-2030

I due progetti legati a Fallout sarebbero in sviluppo già da tempo e, quindi, sarebbero oggi molto più vicini al debutto ufficiale. Il calendario delle uscite descritto dal giornalista appare quanto meno realistico.

La situazione andrà monitorata nel corso delle prossime settimane. The Elder Scrolls 6 è, senza dubbio, uno dei titoli più attesi del momento per il futuro del mercato videoludico. Si tratta di un progetto chiave per la software house e, per questo motivo, il lancio andrà pianificato con attenzione, sia per quanto riguarda il completamento dello sviluppo che per la finestra di lancio.

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8 Commenti
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demon7726 Maggio 2026, 09:48 #1
Pur essendo felice per la remaster di Fallout 3 che è il mio capitolo preferito.. AVETE ROTTO IL C*ZZO.

Skyrim è del 2011. [SIZE="6"]DUEMILAUNDICI!!!!!![/SIZE]

SONO PASSATI 15 ANNI!!!!
IL BAMBINO CHE HANNO CHIAMATO DOVAKIM QUANDO USCI' SKYRIM ADESSO VA AL LICEO E GUIDA UN MOTORINO!!!!!
tony7326 Maggio 2026, 09:52 #2
A me basterebbe un bel remake di Daggerfall e il VI potrebbe benissimo uscire nel 2340 per quanto mi riguarda... e invece remake di giochini come Fallout 3
euscar26 Maggio 2026, 09:56 #3
Una rematered di "Fallout: New Vegas" con la grafica del quarto capitolo me lo giocherei anche subito ... aspettare fino al 2030 è lunga.
Ripper8926 Maggio 2026, 09:58 #4
Scandaloso

E pensare che sarebbe potuto uscire qualche annetto fa senza quella schifezza di Starfield
StylezZz`26 Maggio 2026, 10:25 #5
Originariamente inviato da: Redazione di Hardware Upgrade
Fallout: New Vegas Remastered, in uscita nel biennio 2029-2030


2030????

Link ad immagine (click per visualizzarla)

Originariamente inviato da: Ripper89
Scandaloso

E pensare che sarebbe potuto uscire qualche annetto fa senza quella schifezza di Starfield


Ehhh...
coschizza26 Maggio 2026, 10:31 #6
Originariamente inviato da: Ripper89
Scandaloso

E pensare che sarebbe potuto uscire qualche annetto fa senza quella schifezza di Starfield


è un buon gioco Starfield se quello è una schifezza oggettivamente lo sono il 95% dei giochi
fra5526 Maggio 2026, 12:02 #7
Tutto per salvare quello schifo di Starfield
Zappz26 Maggio 2026, 12:50 #8
Starfield è uno dei giochi peggiori di sempre.

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