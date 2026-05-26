The Elder Scrolls 6 è vicino ma prima arriverà una remaster di un capitolo della serie Fallout: ecco i piani

L'uscita di The Elder Scrolls 6 potrebbe essere vicina, anche se prima Bethesda si concentrerà sullo sviluppo di almeno una remaster di un capitolo della serie Fallout.

Ad anticipare le prossime mosse è stato Jez Corden, giornalista di Windows Central, sempre molto ben informato sulle novità legate al mondo degli Xbox Game Studios.

Mettendo insieme rumor e ipotesi, in occasione di un podcast, Corden ha anticipato quelle che potrebbero essere le mosse di Bethesda per i prossimi 3-4 anni. In arrivo, infatti, ci sarebbero almeno 3 progetti.

Quando esce The Elder Scrolls 6?

Il nuovo The Elder Scrolls 6 dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi 3-4 anni. La roadmap di Bethesda prevede almeno 3 uscite. Il gioco potrebbe essere rilasciato insieme a due remaster di capitoli della serie Fallout.

In particolare, il calendario di uscite potrebbe essere:

Fallout 3 Remastered , in uscita nel corso del 2027

, in uscita nel corso del The Elder Scrolls 6 , in uscita nel biennio 2028-2029

, in uscita nel biennio Fallout: New Vegas Remastered, in uscita nel biennio 2029-2030

I due progetti legati a Fallout sarebbero in sviluppo già da tempo e, quindi, sarebbero oggi molto più vicini al debutto ufficiale. Il calendario delle uscite descritto dal giornalista appare quanto meno realistico.

La situazione andrà monitorata nel corso delle prossime settimane. The Elder Scrolls 6 è, senza dubbio, uno dei titoli più attesi del momento per il futuro del mercato videoludico. Si tratta di un progetto chiave per la software house e, per questo motivo, il lancio andrà pianificato con attenzione, sia per quanto riguarda il completamento dello sviluppo che per la finestra di lancio.