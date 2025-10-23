The Division e Snowdrop al centro della riorganizzazione di Ubisoft Massive

Ubisoft Massive Entertainment ha annunciato un programma di uscita volontaria per i dipendenti nell'ambito di una nuova ristrutturazione aziendale. Dopo i tagli a RedLynx, il focus resta su The Division e sul motore Snowdrop. Le recenti delusioni di Avatar e Star Wars Outlaws avrebbero spinto Ubisoft a rivedere le proprie priorità operative.

Proseguono i licenziamenti in casa Ubisoft. Dopo l'annuncio del taglio di circa 60 dipendenti presso Ubisoft RedLynx, anche Massive Entertainment, lo studio svedese noto per lo sviluppo del motore grafico Snowdrop e della serie The Division ha confermato una nuova ristrutturazione interna.

L'azienda ha avviato un "programma volontario di transizione di carriera", un'iniziativa che, di fatto, permette ai dipendenti di lasciare l'azienda ricevendo un pacchetto di buonuscita e supporto professionale.

In un comunicato ufficiale, Massive ha spiegato che la decisione rientra in un processo di "evoluzione continua e pianificazione a lungo termine", con l'obiettivo di riallineare risorse e team per rafforzare la propria roadmap futura. "Abbiamo recentemente riallocato i nostri team e le nostre risorse per garantire il continuo focus sul franchise The Division e sulle tecnologie, come Snowdrop e Ubisoft Connect, che alimentano i nostri giochi," si legge nella nota.

Lo studio ha sottolineato che la misura è stata pensata per "supportare la transizione in modo responsabile", offrendo ai membri eleggibili "l'opportunità di intraprendere il prossimo passo della loro carriera alle proprie condizioni, con un pacchetto completo di assistenza finanziaria e professionale".

Ubisoft: i licenziamenti arrivano dopo alcuni risultati non esaltanti

Ubisoft Massive ha ribadito il proprio impegno nei confronti della serie The Division. Tuttavia, i recenti risultati non entusiasmanti di Avatar: Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws entrambi sviluppati con il motore Snowdrop sembrano aver contribuito alla decisione di riorganizzare lo studio.

Sebbene Snowdrop sia stato lodato per le sue capacità tecniche e per aver dato vita ad alcuni dei titoli visivamente più impressionanti dell'attuale generazione, le vendite e l'accoglienza critica dei giochi non hanno soddisfatto le aspettative di Ubisoft.

La compagnia francese, che negli ultimi anni ha attraversato un periodo turbolento, continua così la propria politica di riduzione dei costi e di razionalizzazione interna. Le difficoltà si aggiungono all'uscita di figure chiave, come Marc-Alexis Côté, storico responsabile del franchise Assassin's Creed.