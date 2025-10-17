The Crew 2 diventa finalmente giocabile offline: Ubisoft mantiene la promessa
Ubisoft ha introdotto la modalità offline Hybrid Mode in The Crew 2, permettendo ai giocatori di giocare senza connessione. Le modalità online e offline hanno salvataggi separati e alcune funzioni restano esclusive per lonline. La mossa risponde alle polemiche sulla conservazione dei giochidi Francesco Messina pubblicata il 17 Ottobre 2025, alle 11:31 nel canale Videogames
Ubisoft
Ubisoft ha rilasciato un importante aggiornamento per The Crew 2, introducendo la tanto richiesta modalità offline. Chiamata "Hybrid Mode", questa funzione consente finalmente ai giocatori di godersi il titolo anche senza connessione a internet, una novità che segna un deciso cambio di rotta nella politica del publisher francese.
Nella nuova modalità, i progressi online e offline vengono salvati separatamente. Ciò significa che i veicoli o gli oggetti guadagnati mentre si gioca offline non saranno disponibili nella versione online e viceversa.
Tuttavia, i giocatori potranno esportare i loro progressi online nella modalità offline, anche se questa operazione comporterà la cancellazione di tutti i dati accumulati nella sessione senza connessione. Alcune funzioni chiave, come il multiplayer, i contenuti generati dagli utenti, le LIVE Summits e gli acquisti con Crew Credits, resteranno accessibili solo online.
The Crew 2: la modalità offline è un passo notevole per Ubisoft
Nonostante queste limitazioni, la Hybrid Mode rappresenta un passo significativo per Ubisoft, soprattutto dopo le polemiche legate alla rimozione del primo The Crew dalle librerie dei giocatori in seguito alla chiusura dei server. Quel caso aveva acceso un acceso dibattito sul tema della proprietà digitale e della conservazione dei videogiochi, portando alla nascita del movimento Stop Killing Games.
Tale iniziativa chiede all'Unione Europea di introdurre leggi che garantiscano ai consumatori l'accesso ai titoli acquistati anche dopo la cessazione del supporto ufficiale da parte delle aziende. Con l'introduzione dell'offline mode, Ubisoft sembra voler rispondere concretamente a queste critiche, mantenendo la promessa fatta tempo fa di preservare l'accessibilità di The Crew 2 nel lungo periodo.
In un comunicato ufficiale, la società ha dichiarato: "Che si tratti di preservare i propri progressi o di godersi la libertà di giocare senza connessione, la Hybrid Mode assicura che The Crew 2 resti accessibile per gli anni a venire".
