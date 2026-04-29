The Blood of Dawnwalker: il sistema dei 30 giorni, i requisiti PC e la visione del team di sviluppo sull'utilizzo dell'AI

The Blood of Dawnwalker è un RPG open-world innovativo con un limite di 30 giorni in-game, scelte permanenti e molteplici finali. Diretto da Konrad Tomaszkiewicz, unisce vampiri e libertà narrativa. Svelati i requisiti PC e l'uso dell'AI

Il panorama dei giochi di ruolo sta per accogliere un nuovo titolo ambizioso: The Blood of Dawnwalker, sviluppato dallo studio Rebel Wolves e guidato da Konrad Tomaszkiewicz, già noto per il suo lavoro su The Witcher 3: Wild Hunt. Il gioco, in uscita il 3 settembre, promette di cambiare alcune regole del genere RPG con una struttura narrativa innovativa e una forte libertà d'azione.

Ambientato in un regno immaginario dell'Europa sud-orientale del XIV secolo, il titolo propone un mondo dominato dai vampiri, dove il protagonista Coen vive una doppia esistenza: umano durante il giorno e creatura vampirica durante la notte. Questa dualità non è solo estetica, ma influenza profondamente il gameplay, offrendo approcci diversi alle missioni e alle interazioni.

Uno degli elementi più distintivi del gioco è l'assenza di una missione principale lineare. Dopo una fase introduttiva, i giocatori possono affrontare gli obiettivi nell'ordine che preferiscono, oppure tentare immediatamente di sfidare il nemico principale. Questa libertà è però bilanciata da una meccanica cruciale: il tempo. I giocatori hanno infatti a disposizione 30 giorni e 30 notti in-game per salvare la famiglia del protagonista.

The Blood of Dawnwalker e il "limite dei 30 giorni"

Superare questo limite non comporta un game over, ma cambia radicalmente le circostanze narrative. Secondo gli sviluppatori, il mondo reagisce alle azioni (o inazioni) del giocatore: alcuni personaggi potrebbero morire definitivamente, intere linee narrative potrebbero interrompersi e la motivazione stessa del protagonista potrebbe evolversi. Questo sistema garantisce una grande varietà di finali e incoraggia la rigiocabilità.

Le scelte hanno un peso significativo anche nel mondo di gioco. Ad esempio, eliminare un personaggio chiave come un fabbro comporterà la chiusura permanente della sua attività, costringendo il giocatore a trovare alternative. Inoltre, il protagonista può perdere il controllo della propria natura vampirica, arrivando persino a uccidere personaggi importanti in modo involontario.

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The Blood of Dawnwalker: requisiti PC e visioni sull'AI

Dal punto di vista tecnico, The Blood of Dawnwalker è sviluppato con Unreal Engine 5, offrendo un comparto grafico moderno ma anche requisiti hardware piuttosto elevati. Per giocare a 1080p e 30fps sono richieste schede video come RTX 3050 o equivalenti, mentre per raggiungere i 60fps senza upscaling servono GPU con almeno 12 GB di VRAM. Questo potrebbe rappresentare una sfida per molti utenti, specialmente quelli con configurazioni più datate.

Un altro tema rilevante riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello sviluppo. Tomaszkiewicz ha chiarito che strumenti di AI generativa sono stati impiegati solo nelle fasi iniziali per testare dialoghi e flussi narrativi, prima della registrazione con attori reali. Tuttavia, il team ha sottolineato con forza che nessun contenuto finale del gioco è stato creato tramite AI: tutto è stato realizzato da persone.

Il direttore ha inoltre espresso una visione equilibrata sull'uso dell'AI, sostenendo che dovrebbe servire a supportare gli sviluppatori, alleggerendo compiti ripetitivi, ma senza sostituire il lavoro umano. Questa posizione riflette un approccio sempre più diffuso nell'industria, dove l'innovazione tecnologica deve convivere con la creatività.