'Thank You', l'update gratuito per tutti i giocatori di Clair Obscur: Expedition 33 è già disponibile

'Thank You', l'update gratuito per tutti i giocatori di Clair Obscur: Expedition 33 è già disponibile

Clair Obscur: Expedition 33 festeggia i numerosi premi ai The Game Awards 2025 con un aggiornamento gratuito ricco di contenuti. Il DLC 'Thank You' introduce un nuovo ambiente, sfide boss aggiuntive, tracce musicali inedite, una photo mode e vari miglioramenti tecnici e bug fix

di pubblicata il , alle 17:30 nel canale Videogames
Clair Obscur: Expedition 33
 

Dopo aver conquistato il premio più ambito sul palco dei The Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 celebra la vittoria come "Game of the Year" attraverso un aggiornamento gratuito per tutto i giocatori denominato "Thank You".

L'update introduce una serie di contenuti aggiuntivi che arricchiscono l'avventura principale. La novità più rilevante è un nuovo ambiente giocabile, che offre nuovi spunti narrativi e aree esplorabili. A questo si aggiunge una selezione di tracce musicali originali composte da Lorien Testard, integrate all'interno delle nuove sezioni e delle battaglie aggiornate.

Per i giocatori più esperti, Sandfall ha inserito nuove sfide boss dedicate a chi ha già completato la campagna. Questi scontri avanzati sono accessibili tramite la Endless Tower, pensata per testare la padronanza del sistema di combattimento e offrire contenuti endgame ad alto livello di difficoltà.

L'aggiornamento include anche una funzionalità molto richiesta: la modalità fotografica ufficiale, che permette di catturare liberamente scene d'azione, ambientazioni e momenti narrativi. Il trailer pubblicato dal team mostra un uso creativo degli strumenti di scatto che evidenzia la direzione artistica colorata e d'impatto che distingue Expedition 33.

Per ampliare ulteriormente la platea di giocatori, Sandfall ha introdotto nuove localizzazioni di testi e UI in ceco, ucraino, spagnolo latinoamericano, turco, vietnamita, thailandese e indonesiano, portando il totale delle lingue supportate a 19.

Il DLC comprende inoltre una lunga lista di bug fix, miglioramenti alla qualità della vita e varie ottimizzazioni delle prestazioni su tutte le piattaforme, inclusi i PC handheld come Steam Deck, dove il frame rate risultava già solido, ma ora beneficia di ulteriori affinamenti.

I migliori sconti su Amazon oggi

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

569.90 Compra ora
-37%

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC,60Hz con 120Hz Game Boost Mode, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

569.00 359.00 Compra ora
-37%

LG SQC2 Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Soundbar Dolby Digital, Bluetooth, Ingresso Ottico, Ingresso AUX 3,5mm, USB

113.32 Compra ora
6 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
UtenteHD12 Dicembre 2025, 18:15 #1
Ottimo e bravissimi, quando sara' in mega offerta lo acquistero' volentieri su GOG che ho visto esserci, che tra GOG e Steam, se posso preferisco GOG.
Ah si, bravi per averlo messo pure su GOG.
tony7312 Dicembre 2025, 22:59 #2
Non capisco il perchè di tutto questo entusiasmo per questo gioco, a me ha lasciato poco o nulla, di sicuro non è Final Fantasy 6 (ma potrei fare altri esempi)... bho!

Cmq un regalino mi pare il minimo dopo tutti questi premi vinti.
piwi13 Dicembre 2025, 00:21 #3
Final Fantasy VI ha oltre trent'anni; per me il più bello della serie e assoluto capolavoro. Ma potrebbe risultare di ... difficile accesso a chi, all'epoca, non era ancora nato. Clair Obscur unisce i classici canoni del genere JRpg ad un'estetica moderna; può essere apprezzato all'interno di più generazioni di videogiocatori.
29Leonardo13 Dicembre 2025, 08:54 #4
Originariamente inviato da: tony73
Non capisco il perchè di tutto questo entusiasmo per questo gioco, a me ha lasciato poco o nulla, di sicuro non è Final Fantasy 6 (ma potrei fare altri esempi)... bho!

Cmq un regalino mi pare il minimo dopo tutti questi premi vinti.


perché chi ha un esperienza trentennale con i videogiochi ha ben altri riferimenti e probabilmente gli fa pure meno effetto l'ennesimo gioco che fa bene il compitino e nulla piu rispetto a chi non ha riferimenti passati e si sbrodola per qualsiasi cosa che superi la sufficienza.

Dal periodo covid in poi il mercato gaming è esploso e si è arricchito di un esercito di giocatori il cui riferimento medio al massimo era candy crush sul telefonino.
Darkon13 Dicembre 2025, 09:24 #5
Originariamente inviato da: piwi
Final Fantasy VI ha oltre trent'anni; per me il più bello della serie e assoluto capolavoro. Ma potrebbe risultare di ... difficile accesso a chi, all'epoca, non era ancora nato. Clair Obscur unisce i classici canoni del genere JRpg ad un'estetica moderna; può essere apprezzato all'interno di più generazioni di videogiocatori.


Più che altro è stato un sonoro pugno in faccia a Square Enix che ha violentato Final Fantasy con sistemi osceni in stile action facendo capire che un giocatore serio di JRPG vuole il sistema a turni come è giusto che sia.

L'unico e sottolineo unico JRPG action che sia mai valso la pena giocare è la saga dei "Tales of" che però nasce fin dall'inizio con un sistema particolare di combattimento e che è coerente dal primo all'ultimo episodio uscito.
piwi13 Dicembre 2025, 17:33 #6
Square potrebbe risponderti che se il prodotto ha comunque successo e vende bene, fotte sega dei giocatori seri di JRpg ! Tuttavia, il successo di Clair Obscur potrebbe essere d'insegnamento. Quel minimo d'azione che integra il sistema di combattimento a turni deve essere ben gestita. Senza riuscire a schivare, saltare, etc., è difficile far progressi. Quindi, sono richiesti, paritariamente, riflessi pronti - nulla d'impossibile, comunque, se ci riesco io - ed il saper ben gestire il party. Se la Square volesse, potrebbe sviluppare un sistema analogo per un futuro Final Fantasy ... o per il Dragon Quest XII del quale siamo in attesa da anni. Square ha saputo "tener buoni" i suoi storici fan con pur validi progetti di secondo piano, quali ad esempio i due Octopath Traveler, ma sarebbe bello anche poter avere un giocone con grafica da mascella per terra ed una sceneggiatura con le contropalle.

Mai giocati i "Tales Of" ... con gli Action JRpg mi sono fermato ai titoloni per SNes e Parasite Eve per PS-X !

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^