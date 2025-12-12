'Thank You', l'update gratuito per tutti i giocatori di Clair Obscur: Expedition 33 è già disponibile
Clair Obscur: Expedition 33 festeggia i numerosi premi ai The Game Awards 2025 con un aggiornamento gratuito ricco di contenuti. Il DLC 'Thank You' introduce un nuovo ambiente, sfide boss aggiuntive, tracce musicali inedite, una photo mode e vari miglioramenti tecnici e bug fixdi Vittorio Rienzo pubblicata il 12 Dicembre 2025, alle 17:30 nel canale Videogames
Clair Obscur: Expedition 33
Dopo aver conquistato il premio più ambito sul palco dei The Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 celebra la vittoria come "Game of the Year" attraverso un aggiornamento gratuito per tutto i giocatori denominato "Thank You".
L'update introduce una serie di contenuti aggiuntivi che arricchiscono l'avventura principale. La novità più rilevante è un nuovo ambiente giocabile, che offre nuovi spunti narrativi e aree esplorabili. A questo si aggiunge una selezione di tracce musicali originali composte da Lorien Testard, integrate all'interno delle nuove sezioni e delle battaglie aggiornate.
Per i giocatori più esperti, Sandfall ha inserito nuove sfide boss dedicate a chi ha già completato la campagna. Questi scontri avanzati sono accessibili tramite la Endless Tower, pensata per testare la padronanza del sistema di combattimento e offrire contenuti endgame ad alto livello di difficoltà.
L'aggiornamento include anche una funzionalità molto richiesta: la modalità fotografica ufficiale, che permette di catturare liberamente scene d'azione, ambientazioni e momenti narrativi. Il trailer pubblicato dal team mostra un uso creativo degli strumenti di scatto che evidenzia la direzione artistica colorata e d'impatto che distingue Expedition 33.
Per ampliare ulteriormente la platea di giocatori, Sandfall ha introdotto nuove localizzazioni di testi e UI in ceco, ucraino, spagnolo latinoamericano, turco, vietnamita, thailandese e indonesiano, portando il totale delle lingue supportate a 19.
Il DLC comprende inoltre una lunga lista di bug fix, miglioramenti alla qualità della vita e varie ottimizzazioni delle prestazioni su tutte le piattaforme, inclusi i PC handheld come Steam Deck, dove il frame rate risultava già solido, ma ora beneficia di ulteriori affinamenti.
Ah si, bravi per averlo messo pure su GOG.
Cmq un regalino mi pare il minimo dopo tutti questi premi vinti.
perché chi ha un esperienza trentennale con i videogiochi ha ben altri riferimenti e probabilmente gli fa pure meno effetto l'ennesimo gioco che fa bene il compitino e nulla piu rispetto a chi non ha riferimenti passati e si sbrodola per qualsiasi cosa che superi la sufficienza.
Dal periodo covid in poi il mercato gaming è esploso e si è arricchito di un esercito di giocatori il cui riferimento medio al massimo era candy crush sul telefonino.
Più che altro è stato un sonoro pugno in faccia a Square Enix che ha violentato Final Fantasy con sistemi osceni in stile action facendo capire che un giocatore serio di JRPG vuole il sistema a turni come è giusto che sia.
L'unico e sottolineo unico JRPG action che sia mai valso la pena giocare è la saga dei "Tales of" che però nasce fin dall'inizio con un sistema particolare di combattimento e che è coerente dal primo all'ultimo episodio uscito.
Mai giocati i "Tales Of" ... con gli Action JRpg mi sono fermato ai titoloni per SNes e Parasite Eve per PS-X !
