'Thank You', l'update gratuito per tutti i giocatori di Clair Obscur: Expedition 33 è già disponibile

Clair Obscur: Expedition 33 festeggia i numerosi premi ai The Game Awards 2025 con un aggiornamento gratuito ricco di contenuti. Il DLC 'Thank You' introduce un nuovo ambiente, sfide boss aggiuntive, tracce musicali inedite, una photo mode e vari miglioramenti tecnici e bug fix

Dopo aver conquistato il premio più ambito sul palco dei The Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 celebra la vittoria come "Game of the Year" attraverso un aggiornamento gratuito per tutto i giocatori denominato "Thank You".

L'update introduce una serie di contenuti aggiuntivi che arricchiscono l'avventura principale. La novità più rilevante è un nuovo ambiente giocabile, che offre nuovi spunti narrativi e aree esplorabili. A questo si aggiunge una selezione di tracce musicali originali composte da Lorien Testard, integrate all'interno delle nuove sezioni e delle battaglie aggiornate.

Per i giocatori più esperti, Sandfall ha inserito nuove sfide boss dedicate a chi ha già completato la campagna. Questi scontri avanzati sono accessibili tramite la Endless Tower, pensata per testare la padronanza del sistema di combattimento e offrire contenuti endgame ad alto livello di difficoltà.

L'aggiornamento include anche una funzionalità molto richiesta: la modalità fotografica ufficiale, che permette di catturare liberamente scene d'azione, ambientazioni e momenti narrativi. Il trailer pubblicato dal team mostra un uso creativo degli strumenti di scatto che evidenzia la direzione artistica colorata e d'impatto che distingue Expedition 33.

Per ampliare ulteriormente la platea di giocatori, Sandfall ha introdotto nuove localizzazioni di testi e UI in ceco, ucraino, spagnolo latinoamericano, turco, vietnamita, thailandese e indonesiano, portando il totale delle lingue supportate a 19.

Il DLC comprende inoltre una lunga lista di bug fix, miglioramenti alla qualità della vita e varie ottimizzazioni delle prestazioni su tutte le piattaforme, inclusi i PC handheld come Steam Deck, dove il frame rate risultava già solido, ma ora beneficia di ulteriori affinamenti.