Texas contro Roblox: il procuratore generale avvia una causa per la sicurezza dei minori

Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha intentato una causa contro Roblox, accusando la piattaforma di non proteggere adeguatamente i minori e di anteporre i profitti alla sicurezza degli utenti più giovani. L'azienda respinge le accuse, sostenendo di adottare protocolli di sicurezza tra i più avanzati del settore.

Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha annunciato una nuova causa legale contro Roblox Corporation, società che gestisce una delle piattaforme di gioco online più popolari al mondo, frequentata quotidianamente da milioni di bambini e adolescenti. Secondo Paxton, Roblox avrebbe ignorato leggi statali e federali in materia di sicurezza online, "ingannando i genitori sui pericoli reali" del servizio.

Nel comunicato ufficiale diffuso, Paxton ha accusato l'azienda di aver trasformato quello che si presenta come uno "spazio digitale sicuro e creativo" in un "terreno fertile per i predatori". "Non possiamo permettere che piattaforme come Roblox continuino a operare come parchi giochi digitali per predatori dove il benessere dei nostri figli è sacrificato sull'altare dell'avidità aziendale", ha dichiarato Paxton, aggiungendo che la sua azione legale mira a far valere "la piena e implacabile forza della legge" contro ogni società che consenta abusi sui minori.

BREAKING: I'm suing Roblox for putting pixel pedophiles and profits over the safety of Texas children.



We cannot allow platforms like Roblox to continue operating as digital playgrounds for predators where the well-being of our kids is sacrificed on the altar of corporate greed. pic.twitter.com/Jj2kHEJM75 — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) November 6, 2025

La causa del Texas segue un filone già aperto da altri stati come Louisiana e Kentucky, oltre a procedimenti in California e Pennsylvania. Tutti accusano Roblox di non aver adottato misure adeguate per impedire fenomeni di grooming (adescamento di minorenni online), diffusione di contenuti espliciti e interazioni potenzialmente pericolose per gli utenti minorenni.

Negli ultimi anni la società ha cercato di rispondere alle critiche introducendo nuovi strumenti di sicurezza, come un sistema di stima dell'età basato su analisi facciale, etichette di contenuto e maturità standardizzate, filtri per bloccare lo scambio di informazioni personali e sistemi di intelligenza artificiale per individuare precocemente comportamenti sospetti. Roblox offre inoltre controlli parentali, restrizioni di comunicazione e monitoraggio costante di chat e contenuti.

"Roblox è profondamente impegnata nella sicurezza dei minori", ha dichiarato un portavoce dell'azienda, definendo "deludente" la decisione del procuratore generale di intentare una causa invece di collaborare per soluzioni condivise. "Le nostre politiche sono intenzionalmente più rigorose rispetto a molte altre piattaforme del settore".

La vicenda si inserisce in un contesto di crescente pressione normativa verso le piattaforme: diversi governi nel mondo, non ultima l'Italia, stanno introducendo leggi per obbligare le piattaforme digitali a verificare l'età degli utenti.