Tetris e la folle storia della sua scoperta nel film di Apple TV+: ecco il trailer ufficiale

Nel giugno 1984, Aleksej Pažitnov completò il codice di Tetris, il videogioco che avrebbe conquistato tutto il mondo entro la fine degli anni ottanta. Il merito del suo successo va in parte a Henk Rogers, imprenditore olandese che si assicurò i diritti per pubblicare Tetris sulle prime console: grazie a Rogers, la brillante creazione di Pažitnov approdò sul Game Boy di Nintendo.

Eppure, sembra che la storia di Tetris sia stata molto più 'bizzarra' di quanto ricordiamo. Apple ha quindi deciso di raccontarci la sua 'versione' del successo di Tetris nell'omonimo film che vede l'attore Taron Egerton (Rocketman, Kingsman) nel ruolo di Henk Rogers.

Tetris: il film in streaming su Apple TV+ dal 31 marzo

"Basato sulla storia vera del rappresentante di videogiochi americano Henk Rogers (Taron Egerton) e della sua scoperta di Tetris nel 1988. Intenzionato a diffondere il gioco in tutto il mondo, entrerà in una pericolosa rete di bugie e corruzione dietro la cortina di ferro", questa è la sinossi di Tetris, titolo del 'biographical drama' che la casa Cupertino distribuirà su Apple TV+ dal 31 marzo.

Il trailer è stato rilasciato poche ore fa e vede un baffuto Taron Egerton nei panni dell'uomo "che ha rischiato la sua vita per battere in astuzia il KGB e trasformare Tetris in un successo mondiale". A giudicare dalle immagini, il lungometraggio scritto da Noah Pink - che sarà anche produttore esecutivo - e diretto da Jon S. Baird sembra decisamente un film sopra le righe.

Il soggetto del film è basato su quanto raccontato in 'Game Over: How Nintendo Conquered the World', libro del 1993 in cui lo scrittore David Sheff racconta l'ascesa della compagnia giapponese - e nel quale offre un'interessante analisi della storia dell'industria dei videogiochi.

Nel film non poteva mancare il papà di Tetris, naturalmente: Aleksej Pažitnov è interpretato dall'attore russo Nikita Efremov. Oltre al già menzionato Egerton, nel cast troviamo anche Sofia Lebedeva, Anthony Boyle e Toby Jones. Il lungometraggio è prodotto dalla Marv Films, società fondata dal regista e sceneggiatore Matthew Vaughn (X-Men: L'inizio, Kingsman).