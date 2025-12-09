Tekken perde il suo papà: Katsuhiro Harada lascia Bandai Namco dopo 30 anni

Katsuhiro Harada ha annunciato l'addio a Bandai Namco dopo 30 anni alla guida di Tekken. Segnato da perdite personali e dal ritiro di colleghi storici, ha scelto di chiudere un ciclo. La transizione è già avviata e Harada promette aggiornamenti sui suoi futuri progetti.

La lunga avventura professionale di Katsuhiro Harada all'interno di Bandai Namco sta per concludersi. Dopo tre decenni trascorsi a guidare e modellare la serie Tekken, il celebre director ha annunciato che lascerà la compagnia alla fine del 2025, proprio nell'anno che celebra il trentesimo anniversario del franchise. Una coincidenza simbolica che, come ha spiegato Harada stesso, rappresenta per lui il momento più adatto per chiudere un ciclo fondamentale della sua vita.

Nel suo messaggio pubblico, Harada ha ripercorso le sue origini: dai piccoli tornei nelle sale giochi giapponesi agli eventi improvvisati all'estero, dove si ritrovava persino a trasportare personalmente cabinati arcade pur di promuovere Tekken.

Quell'atmosfera diretta e comunitaria, fatta di incontri spontanei con i giocatori e di discussioni faccia a faccia, è rimasta il nucleo della sua identità creativa anche mentre la serie acquisiva notorietà mondiale. Ha ricordato con affetto le sfide amichevoli e le serate con i fan, descrivendole come esperienze fondamentali del suo percorso umano e professionale.

Le questioni personali che hanno portato Harada, figura di spicco per la serie Tekken, a lasciare Bandai Namco

Negli ultimi anni, però, Harada ha dovuto fare i conti con perdite personali e con il pensionamento o la scomparsa di diversi colleghi storici. Questi eventi l'hanno portato a riflettere sul tempo rimasto da dedicare alla creazione, spingendolo a considerare un nuovo capitolo. Ha rivelato di essersi confrontato con Ken Kutaragi, figura leggendaria dell'industria, che l'ha incoraggiato nella scelta.

Secondo Harada, la transizione sarà morbida: negli ultimi quattro o cinque anni ha infatti trasferito gradualmente responsabilità, narrazione e visione creativa a un team sempre più autonomo. Nonostante il suo ruolo iconico, ritiene che oggi la serie sia in una posizione solida e possa proseguire anche con nuove guide, una riflessione già emersa durante le sue interviste a eventi come Evo 2025.

La sua carriera non si è limitata a Tekken: ha lavorato su progetti come Summer Lesson, Pokkén Tournament e SoulCalibur, esperienze che definisce preziose tappe di crescita professionale. Pur non rivelando ancora i suoi piani futuri, Harada ha promesso aggiornamenti più avanti e ha ringraziato calorosamente fan, colleghi e comunità globali che l'hanno accompagnato per tre decenni.